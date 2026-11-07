مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية ترتفع 29.3 بالمئة في تشرين الأول الماضي

سيئول-سانا‏

ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 29.3 بالمئة على أساس سنوي خلال تشرين الأول الماضي، ‏مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الكهربائية.‏

وذكرت وكالة “يونهاب” عن جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية، قولها في بيان اليوم السبت: إن عدد السيارات ‏المستوردة المسجلة بلغ 31 ألفاً و117 سيارة، مقابل 24 ألفاً و64 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.‏

وتصدرت طرازات “تسلا موديل واي بريميوم” و”مرسيدس بنز إي 200″ و”تسلا موديل 3″ قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، ‏فيما ارتفعت مبيعات تسلا إلى 9165 سيارة، مقارنة بـ4350 سيارة قبل عام، رغم تراجعها بنسبة 25.9 بالمئة مقارنة ‏بأيلول الماضي بسبب نقص الإمدادات.‏

وحافظت تسلا على صدارة العلامات التجارية للسيارات المستوردة للشهر التاسع على التوالي، فيما ارتفعت مبيعات شركة ‌‏”بي واي دي كوريا” بنسبة 93.4 بالمئة إلى 1594 سيارة.‏

واستحوذت السيارات الكهربائية بالكامل على 46.4 بالمئة من إجمالي المبيعات، بواقع 14 ألفاً و424 سيارة، تلتها ‏السيارات الهجينة بنسبة 45.9 بالمئة، ثم سيارات البنزين بنسبة 6.8 بالمئة، والديزل بنسبة 0.9 بالمئة.‏

وبلغت مبيعات الشركات الألمانية الثلاث “فولكس فاغن” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس بنز” مجتمعة 14 ألفاً و556 سيارة، ‏بزيادة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، مستحوذة على نحو 47 بالمئة من سوق السيارات المستوردة في البلاد.‏

يشار إلى أن بيانات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية أظهرت في 17 أيلول الماضي، ‌‏انخفاضاً حاداً في ‏صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 29.8% في آب ‌‏مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجةً لقلة أيام العمل واضطرابات ‏الإنتاج ‌‏الناجمة عن الإضرابات.‏