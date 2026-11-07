مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية ترتفع 29.3 بالمئة في تشرين الأول الماضي

سيئول-سانا
ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 29.3 بالمئة على أساس سنوي خلال تشرين الأول الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الكهربائية.
وذكرت وكالة “يونهاب” عن جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية، قولها في بيان اليوم السبت: إن عدد السيارات المستوردة المسجلة بلغ 31 ألفاً و117 سيارة، مقابل 24 ألفاً و64 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وتصدرت طرازات “تسلا موديل واي بريميوم” و”مرسيدس بنز إي 200″ و”تسلا موديل 3″ قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، فيما ارتفعت مبيعات تسلا إلى 9165 سيارة، مقارنة بـ4350 سيارة قبل عام، رغم تراجعها بنسبة 25.9 بالمئة مقارنة بأيلول الماضي بسبب نقص الإمدادات.
وحافظت تسلا على صدارة العلامات التجارية للسيارات المستوردة للشهر التاسع على التوالي، فيما ارتفعت مبيعات شركة ”بي واي دي كوريا” بنسبة 93.4 بالمئة إلى 1594 سيارة.
واستحوذت السيارات الكهربائية بالكامل على 46.4 بالمئة من إجمالي المبيعات، بواقع 14 ألفاً و424 سيارة، تلتها السيارات الهجينة بنسبة 45.9 بالمئة، ثم سيارات البنزين بنسبة 6.8 بالمئة، والديزل بنسبة 0.9 بالمئة.
وبلغت مبيعات الشركات الألمانية الثلاث “فولكس فاغن” و”بي إم دبليو” و”مرسيدس بنز” مجتمعة 14 ألفاً و556 سيارة، بزيادة 8.3 بالمئة على أساس سنوي، مستحوذة على نحو 47 بالمئة من سوق السيارات المستوردة في البلاد.
يشار إلى أن بيانات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية أظهرت في 17 أيلول الماضي، انخفاضاً حاداً في صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 29.8% في آب مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجةً لقلة أيام العمل واضطرابات الإنتاج الناجمة عن الإضرابات.