هيئة المفقودين تستجيب لبلاغين عن رفات بشرية في موقعين بدير الزور

IMG 20260813 160549 306 هيئة المفقودين تستجيب لبلاغين عن رفات بشرية في موقعين بدير الزور

 دير الزور-سانا
 
استجابت فرق الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لبلاغين حول وجود رفات بشرية في حي الرصافة بمدينة دير الزور، وفي بادية الكشمة بريف المحافظة الشرقي.

IMG 20260813 160549 109 هيئة المفقودين تستجيب لبلاغين عن رفات بشرية في موقعين بدير الزور

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الفرق المتخصصة باشرت العمل في الموقعين وفق البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في توثيق الرفات وجمعها وانتشالها، بما يحافظ على الأدلة ويصون كرامة الضحايا.

استمرار العمل لكشف مصير المفقودين

وأشارت الهيئة إلى استمرار العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين، وإنصاف ذويهم، وصون حقهم في معرفة الحقيقة.
 
ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع التي يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية أو العبث بها، لما قد يترتب على ذلك من تأثير في عمليات التوثيق والكشف، والإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو مواقع مشتبهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

IMG 20260813 160549 333 هيئة المفقودين تستجيب لبلاغين عن رفات بشرية في موقعين بدير الزور

وتتولى الهيئة الوطنية للمفقودين متابعة قضايا الأشخاص المفقودين والعمل على توثيق المعلومات المتعلقة بمصيرهم، بما في ذلك التعامل مع المواقع التي يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية.


وتكتسب عمليات توثيق الرفات وانتشالها وفق أسس مهنية وقانونية أهمية في حفظ الأدلة والمساعدة على تحديد هويات أصحابها وربطها بملفات المفقودين، بما يتيح لاحقاً إبلاغ ذويهم بالنتائج وفق الإجراءات المعتمدة.

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