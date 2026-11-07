نائب رئيس باراغواي يتولى الرئاسة خلفاً لبينيا

أسونسيون-سانا

أدى بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً جديداً لباراغواي، خلفاً لسانتياغو بينيا الذي أُقيل من منصبه بقرار من مجلس الشيوخ، على خلفية تداعيات أزمة سياسية ومالية تفجرت إثر انهيار أحد البنوك الرقمية في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم السبت عن ممثلي النيابة العامة، في تصريحات أدلوا بها خارج منزل بينيا في العاصمة أسونسيون، أن التهم الموجهة إليه لا تزال قيد التحديد، لكنها قد تشمل استغلال النفوذ، مشيرين إلى صدور أمر بحضوره إلى مكتب المدعي العام.

وكان مجلس الشيوخ قد أقال بينيا من منصبه قبل ذلك بنحو ساعة، إثر تصويت بالإجماع، على خلفية تساؤلات بشأن صلاته السابقة ببنك “أوينو” الرقمي المنهار، الذي كان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف سكان باراغواي.

ورغم تقديم بينيا استقالته يوم الخميس الماضي، اختار مجلس الشيوخ استكمال إجراءات مساءلته وعزله بدلاً من قبول استقالته، وسارع إلى تنصيب نائبه أليانا رئيساً جديداً للبلاد.

وتجمع عشرات المحتجين خارج مقر إقامة بينيا بالتزامن مع فرض الإقامة الجبرية عليه، فيما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً حول المكان.

وكان مجلس الشيوخ في باراغواي عزل بينيا أمس، بعد إدانته بسوء أداء مهامه على خلفية الأزمة المصرفية الناجمة عن انهيار بنك “أوينو”، والتي أدت إلى تجميد ودائع ملايين المواطنين، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة في البلاد.