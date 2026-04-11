السورية للطيران تعلن جدول الرحلات عبر مطار دمشق وتدعو المسافرين للتأكد من مواعيدهم

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية وضع جدول للرحلات بشكل منتظم عبر مطار دمشق الدولي، وطلبت من المسافرين التأكد من رحلاتهم قبل 24 ساعة من موعد السفر، عبر التواصل مع خدمة العملاء أو الموقع الإلكتروني، والاطلاع على أي تحديثات أو تعديلات محتملة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت، أن إغلاق مطار دمشق الدولي سابقاً جاء نتيجة ظروف استثنائية وخارجة عن الإرادة، ما استدعى تشغيل عدد من الرحلات الاستثنائية من مطار حلب الدولي، لضمان استمرار نقل المسافرين ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأشارت الشركة إلى أنه مع تحسن الظروف، تم استئناف الرحلات تدريجياً إلى مطار دمشق الدولي، لافتةً إلى أن العمل جارٍ لتنظيم الجداول بما يحقق انتظام حركة النقل الجوي.

وأوضحت الخطوط الجوية السورية أن جدول الرحلات المجدولة خلال الأيام القادمة، مرتبة حسب التاريخ، سيكون على النحو الآتي:

-الأحد 12 أبريل/نيسان 2026

إسطنبول (IST) – دمشق (DAM) 02:00

دمشق (DAM) – الرياض (RUH) 06:45

الرياض (RUH) – دمشق (DAM) 10:00

دمشق (DAM) – الشارقة (SHJ) 15:00

دمشق (DAM) – جدة (JED) 20:00

الشارقة (SHJ) – دمشق (DAM) 20:00

جدة (JED) – دمشق (DAM) 23:20

-الإثنين 13 أبريل/نيسان 2026

دمشق (DAM) – إسطنبول (IST) 06:00

دمشق (DAM) – دبي (DXB) 07:00

إسطنبول (IST) – حلب (ALP) 09:00

دبي (DXB) – دمشق (DAM) 13:00

حلب (ALP) – إسطنبول (IST) 23:00

الثلاثاء 14 أبريل/نيسان 2026

إسطنبول (IST) – دمشق (DAM) 02:00

دمشق (DAM) – الشارقة (SHJ) 15:00

دمشق (DAM) – إسطنبول (IST) 16:30

إسطنبول (IST) – دمشق (DAM) 19:35

الشارقة (SHJ) – دمشق (DAM) 20:00

-الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2026

دمشق (DAM) – جدة (JED) 02:00

جدة (JED) – حلب (ALP) 05:30

حلب (ALP) – الرياض (RUH) 10:45

الرياض (RUH) – دمشق (DAM) 14:15

دمشق (DAM) – إسطنبول (IST) 16:30

إسطنبول (IST) – دمشق (DAM) 19:35

-الخميس 16 أبريل/نيسان 2026

دمشق (DAM) – دبي (DXB) 06:40

دبي (DXB) – دمشق (DAM) 12:40

دمشق (DAM) – إسطنبول (IST) 16:30

إسطنبول (IST) – دمشق (DAM) 19:35

ولفتت الشركة إلى إمكانية الحجز ومتابعة الرحلات عبر الموقع الإلكتروني، والتواصل مع خدمة العملاء على مدار 24 ساعة عبر الأرقام المخصصة.

وأعلنت الخطوط الجوية السورية يوم الأربعاء الماضي استئناف رحلاتها من مطار دمشق الدولي، كما سيّرت عدداً من الرحلات خلال الأيام الماضية، ضمن إجراءات تشغيلية منظمة تضمن استمرارية الخدمة وانتظامها.