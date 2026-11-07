الصين تعارض العقوبات الأمريكية على شركتين صينيتين وتعدّها انتهاكاً للقانون الدولي

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم السبت، عن معارضتها الشديدة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركتين صينيتين، معتبرةً أنها إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي، وتضر بمصالح الشركات الصينية واستقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله: إن بكين تعارض العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في 5 تشرين الثاني الجاري، على خلفية ما وصفته واشنطن بأسباب تتعلق بكوبا، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة شركات صينية بموجب هذه المبررات.

وأضاف المتحدث، أن واشنطن كثفت مؤخراً القيود والإجراءات التمييزية ضد الصين، معتبراً أن هذه الخطوات تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتؤثر سلباً على العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

ودعت بكين الولايات المتحدة إلى التراجع عن قراراتها، مؤكدةً احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصالح والحقوق المشروعة للشركات الصينية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مع تصاعد استخدام العقوبات والقيود التجارية كأدوات للضغط في الملفات السياسية والدولية، وأعربت بكين في 24 تشرين الأول الماضي عن معارضتها الحازمة لمقترح وزارة الخزانة الأمريكية توسيع القيود على الاستثمارات الخارجية في الصين وتشديدها، معتبرةً أنه إجراء تمييزي وإفراط في استخدام مفهوم الأمن القومي.