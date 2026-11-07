كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية؟ تاريخ النشر: 2026/11/07 1:46 مساءً اخر تحديث: 2026/11/07 1:46 مساءً كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية ودعم القطاع الزراعي؟ باحثان من هيئة الطاقة الذرية ضمن قوائم أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيراً عالمياً خشبة مسرح الحمراء تستقبل جمهورها من جديد جامعة دمشق تدخل تصنيف ستانفورد لأفضل 2% من الباحثين عالمياً أكثر من 100 سيدة في ختام فعالية المسير النسائي الأول في حماة بهدف تحسين جاهزية الطرق.. أعمال تعزيل وتأهيل للطرق الحراجية في منطقة جسر الشغور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الثروة النباتيةالقطاع الزراعي السوريمختبرات التقنيات النووية والحيويةهيئة الطاقة الذرية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك لاعب الشطرنج السوري طلال الزعيم.. من البطولات المحلية إلى منصات التتويج الآسيوية 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ الخارجية تبحث مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة التعاون وتنسيق الدعم لسوريا مرصد أوروبي: العام الجاري ثاني أكثر الأعوام حرارة بعد 2024 القنيطرة… اعتداءات الاحتلال تخلف مآسي في البيوت ومخاطر بمصادر الرزق آخر الأخبار دولي يمنيون ينظمون وقفات احتجاجية في واشنطن ونيويورك للمطالبة برفع الحصار عن تعز منوعات سترة نجاة تولّد الكهرباء من حركة الأمواج لإرسال إشارات استغاثة منوعات دراسة: تقنية الموجات فوق الصوتية تساعد في فهم اضطرابات النطق