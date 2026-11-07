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كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية؟

100 2 كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية؟
200 2 كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية؟
300 2 كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية؟

كيف تسهم مختبرات التقنيات النووية والحيوية في النبات بهيئة الطاقة الذرية في حماية الثروة النباتية ودعم القطاع الزراعي؟

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