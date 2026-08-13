المصرف الزراعي بالحسكة يبدأ صرف مستحقات الحبوب للمزارعين

الحسكة-سانا



باشر فرع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة، اليوم الخميس، صرف قيم الحبوب التي سوقها الفلاحون إلى مراكز شراء الحبوب التابعة لفرع المؤسسة السورية للحبوب، وفق آلية تستند إلى جداول اسمية مرتبة بحسب تاريخ التسليم، بما يضمن تسهيل حصول الفلاحين على مستحقاتهم المالية وتجنب الازدحام والتأخير.



وأوضح مدير فرع المصرف عزو الحامد في تصريح لـ سانا، أن عمليات الصرف انطلقت في فرع مدينة الحسكة، الذي يتولى أيضاً صرف مستحقات فروع المصرف في الشدادي ورأس العين وأبو راسين وتل تمر ومركدة وتل براك والهول، مبيناً أن الصرف يتم حالياً نقداً وفق التعاميم الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والإدارة العامة للمصرف.

آلية صرف المستحقات

وبيّن الحامد، أن الفاتورة التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية تُصرف كاملة دفعة واحدة، فيما تُصرف الفاتورة التي تتجاوز المليون على أربع دفعات متساوية، بمعدل دفعة واحدة شهرياً حتى استكمال قيمتها.



وأشار الحامد، إلى أن عمليات الصرف بدأت نقداً لتوافر السيولة، في حين لم تصل بعد التعليمات الخاصة بآلية الصرف عبر تطبيق «شام كاش»، وبالتالي لم يبدأ الصرف من خلاله.



وأكد عدد من الفلاحين أن إجراءات الصرف خلال اليوم الأول تمت بسهولة ودون تأخير، في ظل تنظيم أدوار المراجعين وفق جداول اسمية يومية.

استكمال الصرف في بقية المناطق

ومن المقرر أن تتبع عملية الصرف في فرع مدينة الحسكة، عمليات مماثلة في فروع المصرف الزراعي بالقامشلي والمالكية وعامودا والدرباسية خلال الأيام القادمة، لاستكمال تسديد مستحقات الفلاحين المسوقين.



وكان مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة عبد الحميد داوود، أعلن في الـ 2 من الشهر ‏الجاري، أن فرع المؤسسة قام ‏بتحويل جزء كبير من فواتير مستحقات محصول القمح إلى ‏المصارف الزراعية ‏التعاونية، حيث ضمت الدفعة الأولى قوائم بأسماء نحو ثلاثة ‏آلاف فلاح، ومن ‏المتوقع تحويل دفعات إضافية خلال اليومين ‏المقبلين.‏

