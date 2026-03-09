الشؤون الاجتماعية في دير الزور تجري مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين

دير الزور-سانا

أجرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور اليوم الإثنين، مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين من المديرية خلال فترة الثورة، وذلك بعد استكمال الأوراق المطلوبة.

وأعرب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مهند حنيدي، خلال لقائه الموظفين المفصولين، عن تقديره لتضحياتهم وصمودهم خلال السنوات السابقة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد حنيدي سعي المديرية لإعادة الموظفين في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في رفد المديرية بالكوادر وإعادة الحقوق لأصحابها، موضحاً أن عملية إعادة الموظفين المفصولين جاءت بعد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة أوضاع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وأشار حنيدي إلى أنه تم تسجيل أسماء الموظفين المفصولين لدى المديرية، واستكمال الأوراق اللازمة، حيث التقت بهم اليوم لجنة متابعة العاملين، وتم أخذ تعهد خطي من كل موظف قام بتقديم أوراقه.

يذكر أن العديد من الجهات العامة عملت منذ التحرير، على إعادة الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، حيث تعرض آلاف العاملين للفصل التعسفي من قبل النظام البائد.