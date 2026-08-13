إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب

photo 1 2026 08 13 15 03 07 1 إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب

 
حلب-سانا
 
ضبطت إدارة مكافحة المخدرات كميات كبيرة من المواد المخدرة، وألقت القبض على شخصين متورطين بحيازتها، وذلك عقب عملية أمنية نُفذت في حي السريان بمدينة حلب.

photo 5 2026 08 13 15 03 08 إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب

وأوضحت الإدارة، اليوم الخميس، أن قوة أمنية تابعة لها نفذت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المدعوين (م.م) و(ع.ك)، وضبط 61 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، ونحو 220 ألف حبة كبتاغون بوزن إجمالي بلغ 37 كيلوغراماً، إضافة إلى 700 غرام من مادة الإتش بوز المخدرة.


وأُحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.
 
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات الإثنين الماضي القبض على شخصين متورطين في تجارة ‏كميات كبيرة من المواد المخدرة، في بلدة ‏كفركرمين بمنطقة الأتارب غرب حلب.‏

photo 3 2026 08 13 15 03 08 إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب
photo 4 2026 08 13 15 03 08 إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب
photo 6 2026 08 13 15 03 08 إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب
photo 7 2026 08 13 15 03 08 إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب
مجلس مدينة حماة يطلق حزمة استثمارات سياحية وخدمية جديدة
عودة خدمات السجل المدني في الحفة باللاذقية
توزيع مواد إغاثية لأسر عائدة إلى مدينة كفر زيتا في حماة
محافظ اللاذقية يزور المراكز الخدمية والصحية وبعض الأحياء في مدينة جبلة
اليافع يحيى حمدان.. قدرات متميزة بالرياضيات وطموح كبير لمواصلة نيل الجوائز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك