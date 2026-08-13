إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب

حلب-سانا
ضبطت إدارة مكافحة المخدرات كميات كبيرة من المواد المخدرة، وألقت القبض على شخصين متورطين بحيازتها، وذلك عقب عملية أمنية نُفذت في حي السريان بمدينة حلب.
وأوضحت الإدارة، اليوم الخميس، أن قوة أمنية تابعة لها نفذت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المدعوين (م.م) و(ع.ك)، وضبط 61 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، ونحو 220 ألف حبة كبتاغون بوزن إجمالي بلغ 37 كيلوغراماً، إضافة إلى 700 غرام من مادة الإتش بوز المخدرة.
وأُحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.
وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات الإثنين الماضي القبض على شخصين متورطين في تجارة كميات كبيرة من المواد المخدرة، في بلدة كفركرمين بمنطقة الأتارب غرب حلب.