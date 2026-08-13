إدارة مكافحة المخدرات تضبط كميات من الحشيش والكبتاغون وتقبض على شخصين في حلب

وأوضحت الإدارة، اليوم الخميس، أن قوة أمنية تابعة لها نفذت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المدعوين (م.م) و(ع.ك)، وضبط 61 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، ونحو 220 ألف حبة كبتاغون بوزن إجمالي بلغ 37 كيلوغراماً، إضافة إلى 700 غرام من مادة الإتش بوز المخدرة.

