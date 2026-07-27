بدء صيانة وتأهيل الطرق في القطاعين الثاني والسابع بمدينة عدرا الصناعية

ريف دمشق-سانا

باشرت الدائرة الفنية في مدينة عدرا الصناعية اليوم الإثنين، أعمال تسوية وتزفيت عدد من المخاريط الطرقية المتضررة في القطاعين الثاني والسابع، ضمن خطة إدارة المدينة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأوضح رئيس الدائرة الفنية في مدينة عدرا الصناعية المهندس زياد عصفورة في تصريح لـ سانا، أن أعمال التزفيت جاءت بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في القطاعين، ولا سيما شبكات الكهرباء والمياه، بما يضمن تنفيذ أعمال التأهيل وفق أسس فنية سليمة.

وأشار عصفورة إلى أن القطاعين الثاني والسابع، يضمان عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية التي أُنشئت وبدأ تنفيذها بعد التحرير، ومعظمها لا يزال في مرحلة الإنشاء والتجهيز ولم يدخل مرحلة الإنتاج بعد.

وأوضح عصفورة أن العمل جار على استكمال تأهيل الطرق والبنية التحتية لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وتسهيل وصول العمال إلى منشآتهم، بما يدعم انطلاق هذه المنشآت إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، ويعزز انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة الصناعية.

وأكد عصفورة استمرار تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في مختلف قطاعات المدينة الصناعية وفق الخطة المعتمدة، بما يواكب التوسع الصناعي، ويؤمن متطلبات المستثمرين، ويعزز جاهزية البنية التحتية لاستقبال المزيد من المشاريع الإنتاجية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق، لتطوير وتوسيع شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق، بما يخدم العملية التنموية واستقرار الخدمات.