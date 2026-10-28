الرقة: إعادة تشغيل محطة مياه سليب قران في ريف تل أبيض بعد تأهيلها

الرقة-سانا
أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة، بالتعاون مع منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية، وبدعم من منظمة “All Hands and Hearts” الدولية، تشغيل محطة مياه سليب قران في الريف الغربي لمدينة تل أبيض، بعد توقفها عن العمل منذ عام 2019.
وأوضح مدير الشركة حيان الجاسم لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المحطة، التي تبعد 30 كيلومتراً عن مدينة تل أبيض، تؤمّن المياه لأكثر من ست قرى، ويستفيد منها نحو 510 أسر، لافتاً إلى أن تشغيلها يسهم في تحسين ضخ المياه إلى القرى المستفيدة.
من جهته، بيّن مدير مكتب منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية في الرقة حمادي الحمادي في تصريح مماثل أن أعمال التأهيل شملت تركيب منظومتي طاقة شمسية وكهربائية، ومضخة غاطسة باستطاعة 60 حصاناً، إضافة إلى صيانة شبكة المياه وتأهيل مبنى المحطة.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أنهت أمس الأول أعمال التأهيل والصيانة في محطة مياه المسلخ (2) بدعم من منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية، بهدف تحسين كفاءة ضخ المياه، وتعزيز استمرارية إمدادات مياه الشرب للأهالي في المناطق المستفيدة.
يذكر أن منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية، منظمة محلية غير ربحية، تركز على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم برامج التعافي طويل الأمد، أما منظمة All Hands and Hearts فهي منظمة دولية غير ربحية متخصصة في الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.