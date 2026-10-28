الرقة: إعادة تشغيل محطة مياه سليب قران في ريف تل أبيض بعد تأهيلها

الرقة-سانا

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أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة، بالتعاون مع ‏منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية، وبدعم من منظمة “‏All Hands and ‎Hearts‏” الدولية، تشغيل محطة مياه سليب قران في الريف الغربي لمدينة ‏تل أبيض، بعد توقفها عن العمل منذ عام 2019.‏

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وأوضح مدير الشركة حيان الجاسم لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المحطة، ‏التي تبعد 30 كيلومتراً عن مدينة تل أبيض، تؤمّن المياه لأكثر من ست ‏قرى، ويستفيد منها نحو 510 أسر، لافتاً إلى أن تشغيلها يسهم في تحسين ‏ضخ المياه إلى القرى المستفيدة.‏

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من جهته، بيّن مدير مكتب منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية في الرقة حمادي ‏الحمادي في تصريح مماثل أن أعمال التأهيل شملت تركيب منظومتي طاقة ‏شمسية وكهربائية، ومضخة غاطسة باستطاعة 60 حصاناً، إضافة إلى ‏صيانة شبكة المياه وتأهيل مبنى المحطة.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أنهت أمس ‏الأول أعمال التأهيل والصيانة في محطة مياه المسلخ (2) بدعم من منظمة ‏إيلاف للإغاثة والتنمية، بهدف تحسين كفاءة ضخ المياه، وتعزيز استمرارية ‏إمدادات مياه الشرب للأهالي في المناطق المستفيدة.‏

‏ ‏يذكر أن منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية، منظمة محلية غير ربحية، تركز ‏على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم برامج التعافي طويل الأمد، أما منظمة ‏All Hands and Hearts‏ فهي منظمة دولية غير ربحية متخصصة في ‏الاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.‏