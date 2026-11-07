الحرب الروسية الأوكرانية.. تصعيد ميداني يطال منشآت الطاقة والجسور ‏

كييف-موسكو-سانا‏

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، تضرر منشآت حيوية وجسر رئيسي في العاصمة كييف ومحيطها، جراء ضربات ‏روسية ليلية، وسط تداعيات على إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه.‏

ونقلت وكالة أوكرإنفورم الأوكرانية للأنباء عن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو قوله: إن الهجمات طالت منشآت في ‏منطقتي كييف وجيتومير، مشيراً إلى أن وضع إمدادات الطاقة في العاصمة أصبح بالغ الصعوبة، مع تأثر أنظمة التدفئة ‏وإمدادات المياه.‏

وأضاف أن الجسر الشمالي في كييف تعرض لأضرار، فيما تعمل الفرق المختصة على تقييم حجم الخسائر.‏

أهداف عسكرية روسية

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت هجوماً واسعاً باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، ‏استهدف منشآت عسكرية وصناعية ومرافق للطاقة والنقل تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.‏

وقالت الوزارة: إن الضربات أصابت مؤسسة “ميريديان” الصناعية المرتبطة بإنتاج الصواريخ، إلى جانب الجسر الشمالي في ‏كييف، ومحطات لتوليد الكهرباء وتحويلها، ومصانع لإنتاج الذخائر ومكونات وقود الصواريخ.‏

وبررت موسكو استهداف الجسر باستخدامه في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية، كما أعلنت تضرر ‏محطة كهربائية فرعية في مقاطعة جيتومير.‏

‏411 طائرة مسيرة أوكرانية ‏فوق روسيا

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 411 طائرة ‏مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدد من المناطق الروسية، بينها بريانسك وبيلغورود وفورونيج وكورسك وروستوف ‏وساراتوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحري آزوف والأسود.‏

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان أسبوعي، إسقاط آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ خلال أسبوع، فضلاً عن استهداف ‏منشآت للطاقة والنقل ومواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة والذخائر في 139 منطقة.‏

الطاقة في المواجهة

وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة والنقل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ ‏تمثل هذه المنشآت أهمية مزدوجة، لارتباطها بالخدمات المدنية والقدرات العسكرية واللوجستية.‏

وتواجه أوكرانيا تحديات متزايدة في تأمين الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، في حين تقول موسكو إن عملياتها ‏تستهدف منشآت تدعم القدرات العسكرية الأوكرانية.‏

في حين تتعرض مناطق روسية لهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، وفق البيانات العسكرية الروسية، ما يعكس اتساع ‏نطاق المواجهة، واستمرار تبادل الضربات بعيداً عن خطوط القتال المباشرة.‏

وتبرز التطورات الأخيرة استمرار استهداف المنشآت الحيوية لدى الطرفين، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد على ‏المدنيين وأمن الطاقة والبنية التحتية مع دخول فصل الشتاء.‏