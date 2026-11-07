الحرب الروسية الأوكرانية.. تصعيد ميداني يطال منشآت الطاقة والجسور ‏

كييف-موسكو-سانا
أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، تضرر منشآت حيوية وجسر رئيسي في العاصمة كييف ومحيطها، جراء ضربات روسية ليلية، وسط تداعيات على إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه.
ونقلت وكالة أوكرإنفورم الأوكرانية للأنباء عن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو قوله: إن الهجمات طالت منشآت في منطقتي كييف وجيتومير، مشيراً إلى أن وضع إمدادات الطاقة في العاصمة أصبح بالغ الصعوبة، مع تأثر أنظمة التدفئة وإمدادات المياه.
وأضاف أن الجسر الشمالي في كييف تعرض لأضرار، فيما تعمل الفرق المختصة على تقييم حجم الخسائر.
أهداف عسكرية روسية
في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت هجوماً واسعاً باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة بعيدة المدى، استهدف منشآت عسكرية وصناعية ومرافق للطاقة والنقل تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة: إن الضربات أصابت مؤسسة “ميريديان” الصناعية المرتبطة بإنتاج الصواريخ، إلى جانب الجسر الشمالي في كييف، ومحطات لتوليد الكهرباء وتحويلها، ومصانع لإنتاج الذخائر ومكونات وقود الصواريخ.
وبررت موسكو استهداف الجسر باستخدامه في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية، كما أعلنت تضرر محطة كهربائية فرعية في مقاطعة جيتومير.
411 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روسيا
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 411 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق عدد من المناطق الروسية، بينها بريانسك وبيلغورود وفورونيج وكورسك وروستوف وساراتوف، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحري آزوف والأسود.
وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان أسبوعي، إسقاط آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ خلال أسبوع، فضلاً عن استهداف منشآت للطاقة والنقل ومواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة والذخائر في 139 منطقة.
الطاقة في المواجهة
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة والنقل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تمثل هذه المنشآت أهمية مزدوجة، لارتباطها بالخدمات المدنية والقدرات العسكرية واللوجستية.
وتواجه أوكرانيا تحديات متزايدة في تأمين الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، في حين تقول موسكو إن عملياتها تستهدف منشآت تدعم القدرات العسكرية الأوكرانية.
في حين تتعرض مناطق روسية لهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية، وفق البيانات العسكرية الروسية، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة، واستمرار تبادل الضربات بعيداً عن خطوط القتال المباشرة.
وتبرز التطورات الأخيرة استمرار استهداف المنشآت الحيوية لدى الطرفين، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد على المدنيين وأمن الطاقة والبنية التحتية مع دخول فصل الشتاء.