تكريم 110 طلاب من حفظة القرآن الكريم في كفرلاها بريف حمص

حمص-سانا‏

احتفى معهد الحمزة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم التابع لشعبة أوقاف منطقة الحولة بريف حمص ‏الشمالي اليوم الأربعاء في جامع الحمزة بمدينة كفرلاها، بتكريم كوكبة من حفظة القرآن الكريم.‏

وفي أجواء إيمانية تعبق بآيات القرآن الكريم، وبحضور شعبي ورسمي تم توزيع الهدايا الرمزية ‏على المكرمين تقديراً لجهودهم المباركة، وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة الحفظ والتدبر والعمل ‏بكتاب الله.‏

وأوضح مشرف الحلقات القرآنية في شعبة أوقاف الحولة إبراهيم السيد في تصريح لمراسل سانا، ‏أن التكريم يأتي في إطار تحفيز الجيل على تعليم وحفظ القرآن ليكونوا قدوة لغيرهم مع مواصلة ‏تقديم كافة أشكال الدعم وتيسير عمل المعاهد في المنطقة، مبينا أن شعبة الأوقاف تنظم على مدار ‏السنة ١١٦ حلقة تقريباً تضم ما يقارب ١٥٠٠ طالب من الذكور، إضافة إلى نحو مئة حلقة تضم نحو ‏أربعة آلاف من الإناث، مؤكداً استمرار التكريم وفقاً لإنجازات الطلبة.‏

بدوره لفت المدرس في الحلقات القرآنية بمعهد الحمزة الشيخ محمد عفار في تصريح مماثل، إلى ‏أنه تم خلال الحفل تكريم خمسين طالباً إضافة إلى ستين طالبة ليكونوا نواة لانطلاقتهم في حفظ ‏كتاب الله تعالى بشكل كامل، داعياً إلى مواصلة الجهود في جميع الحلقات القرآنية في شعبة أوقاف ‏الحولة.‏

من جهته أشار والد الطفل المكرم عبد المنعم زكريا اليونس، إلى أنه بالرغم من ظروف النزوح إلى ‏مخيمات الشمال فقد علّم ابنه القرآن الكريم، ولم يتوانَ في ذلك يوماً ، وأكرمه الله بالعودة إلى الديار بعد ‏التحرير المبارك لمتابعة الحفظ، معرباً عن فخره بولده وداعياً الأهالي إلى رعاية أبنائهم وتحفيظهم ‏القرآن الكريم.‏

من جانبه عبر الطفل عبد المنعم اليونس، عن سروره ورضاه بأنه استطاع أن يحفظ الجزء الثالث ‏من القرآن الكريم مع مواصلته لحفظ باقي الأجزاء، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها أسرته ‏والبلاد عموماً خلال سنوات النزوح، داعيًا أقرانه إلى المثابرة في تعلم وحفظ القرآن الكريم.‏

ويأتي تكريم حفظة كتاب الله من قبل الجهات الوقفية في محافظة حمص تقديراً لاجتهادهم، وتحفيزاً ‏لهم ولأقرانهم على استثمار أوقاتهم فيما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وتعزيزاً لحضور القرآن الكريم ‏في حياة الأجيال.‏