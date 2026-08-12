تكريم 110 طلاب من حفظة القرآن الكريم في كفرلاها بريف حمص

حمص-سانا
احتفى معهد الحمزة لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم التابع لشعبة أوقاف منطقة الحولة بريف حمص الشمالي اليوم الأربعاء في جامع الحمزة بمدينة كفرلاها، بتكريم كوكبة من حفظة القرآن الكريم.
وفي أجواء إيمانية تعبق بآيات القرآن الكريم، وبحضور شعبي ورسمي تم توزيع الهدايا الرمزية على المكرمين تقديراً لجهودهم المباركة، وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة الحفظ والتدبر والعمل بكتاب الله.
وأوضح مشرف الحلقات القرآنية في شعبة أوقاف الحولة إبراهيم السيد في تصريح لمراسل سانا، أن التكريم يأتي في إطار تحفيز الجيل على تعليم وحفظ القرآن ليكونوا قدوة لغيرهم مع مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم وتيسير عمل المعاهد في المنطقة، مبينا أن شعبة الأوقاف تنظم على مدار السنة ١١٦ حلقة تقريباً تضم ما يقارب ١٥٠٠ طالب من الذكور، إضافة إلى نحو مئة حلقة تضم نحو أربعة آلاف من الإناث، مؤكداً استمرار التكريم وفقاً لإنجازات الطلبة.
بدوره لفت المدرس في الحلقات القرآنية بمعهد الحمزة الشيخ محمد عفار في تصريح مماثل، إلى أنه تم خلال الحفل تكريم خمسين طالباً إضافة إلى ستين طالبة ليكونوا نواة لانطلاقتهم في حفظ كتاب الله تعالى بشكل كامل، داعياً إلى مواصلة الجهود في جميع الحلقات القرآنية في شعبة أوقاف الحولة.
من جهته أشار والد الطفل المكرم عبد المنعم زكريا اليونس، إلى أنه بالرغم من ظروف النزوح إلى مخيمات الشمال فقد علّم ابنه القرآن الكريم، ولم يتوانَ في ذلك يوماً ، وأكرمه الله بالعودة إلى الديار بعد التحرير المبارك لمتابعة الحفظ، معرباً عن فخره بولده وداعياً الأهالي إلى رعاية أبنائهم وتحفيظهم القرآن الكريم.
من جانبه عبر الطفل عبد المنعم اليونس، عن سروره ورضاه بأنه استطاع أن يحفظ الجزء الثالث من القرآن الكريم مع مواصلته لحفظ باقي الأجزاء، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها أسرته والبلاد عموماً خلال سنوات النزوح، داعيًا أقرانه إلى المثابرة في تعلم وحفظ القرآن الكريم.
ويأتي تكريم حفظة كتاب الله من قبل الجهات الوقفية في محافظة حمص تقديراً لاجتهادهم، وتحفيزاً لهم ولأقرانهم على استثمار أوقاتهم فيما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وتعزيزاً لحضور القرآن الكريم في حياة الأجيال.