وزارة الأوقاف تعيد افتتاح جامع الدالاتي بعد ترميمه في حمص القديمة

حمص-سانا



افتتح وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، اليوم الخميس، جامع الدالاتي في مدينة حمص بعد إعادة تأهيله وترميمه، بما يتيح عودة المصلين إليه وإحياء دوره الإيماني والعلمي.



وشملت أعمال الترميم المئذنة الأثرية ذات الشكل المثمن، وتأهيل الطابق الأول والمرافق المتضررة.

وأكد شكري في تصريح لمراسل سانا، أهمية إعادة افتتاح الجامع باعتباره من المساجد الأثرية القديمة في حمص، لافتاً إلى أن جولته في المحافظة شملت أيضاً افتتاح الثانوية الشرعية لجمعية العلماء في حمص، والاطلاع على نشاط الحلقات القرآنية.

ذاكرة علمية ودينية لأهالي حمص

وبيّن إمام وخطيب الجامع أنس جنيد الكعكة في تصريح مماثل أن جامع الدالاتي يُعد أول جامع بُني خارج سور حمص القديمة، والوحيد ضمن سوق المدينة، وكان مقصداً لعلماء ومشايخ حمص وطلاب العلم، لوجود المعهد العلمي الشرعي فيه الذي تخرّج منه عدد من علماء المدينة.



وعبّر المواطنان زين العابدين الأبرش وعبد المنعم الأبرش عن سعادتهما بعودة الجامع إلى استقبال المصلين بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، واستعادة دوره الديني والاجتماعي.



ويُعد جامع الدالاتي من المعالم الإسلامية والأثرية في حي الحميدية، وشُيّد عام 1881 على أرض وقف تابعة للجامع النوري الكبير، وعُرف سابقاً باسمَي «جامع السلطان عبد الحميد» و«جامع الدك»، قبل أن يحمل اسم «جامع الدالاتي» نسبة إلى بانيه الحاج حسين الدالاتي.



