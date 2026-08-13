مركز الـ”7 كيلو” يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
وزير الزراعة: إجراءات لتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع التصنيع ودعم المزارعين في درعا
جلسة حوارية في حيط بريف درعا ترصد احتياجات الشباب وتحدياتهم
تأهيل قاعة مخصصة لطلاب الثانوية المتقدمين في فرع جامعة الفرات بالرقة
وزارة الأوقاف تعيد افتتاح جامع الدالاتي بعد ترميمه في حمص القديمة
اجتماع عمل بين الصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمات غير حكومية لحوكمة العمل الصحي وتطويره
جلسة حوارية في حماة تناقش دور مجلس الشعب في المرحلة الحالية
يوم علمي في حمص للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في البيئة المدرسية
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