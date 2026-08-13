جلسة حوارية في حيط بريف درعا ترصد احتياجات الشباب وتحدياتهم

درعا-سانا‏

ناقشت جلسة حوارية ميدانية نظمتها مؤسسة شؤون الشباب في درعا، اليوم الخميس، ‏بالتعاون مع مؤسسة نور للإغاثة والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، احتياجات ‏الشباب واليافعين والتحديات التي تواجههم، وذلك في بلدة حيط بريف المحافظة الغربي ‏بمناسبة اليوم العالمي للشباب.‏

وشارك في الجلسة، التي أقيمت تحت شعار “سياقات مختلفة… طموحات مشتركة”، عدد ‏من الشباب واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً، وناقشوا سبل الوصول ‏إلى الشباب في المناطق الريفية التي تقل فيها الخدمات والأنشطة الموجهة إليهم، ‏وإشراكهم في تحديد البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم وتسهم في تطوير مهاراتهم ‏وتعزيز مشاركتهم.‏

رصد احتياجات الشباب في المناطق الريفية

وفي تصريحات لـ سانا، أوضح المتطوع في مؤسسة شؤون الشباب بهاء الكناوي أن ‏الجلسة هدفت إلى الاستماع للمشكلات التي تواجه الشباب واليافعين، ولا سيما في المناطق ‏الريفية، وتحديد احتياجاتهم والعمل على تطوير مهاراتهم.‏

من جانبها، بينت ميسّرة الأنشطة في مؤسسة “نور” إيمان زريقات أن تنظيم الجلسة في ‏بلدة حيط يهدف إلى استطلاع احتياجات الشباب ورصد الصعوبات والتحديات التي ‏تواجههم، لتكون أساساً في تصميم البرامج والأنشطة المستقبلية، معربة عن أملها بأن ‏تسهم الأنشطة المنفذة في تلبية تطلعاتهم.‏

توسيع فرص التعليم والتدريب للشباب

بدوره، أشار المشارك محمد الفالح إلى أهمية هذه الحوارات في تسليط الضوء على ‏المشكلات التي يعاني منها شباب البلدة، وفي مقدمتها قلّة فرص التعليم ونقص التدريبات ‏المتخصصة، داعياً إلى زيادة الدورات التدريبية والتعليمية، وإنشاء مراكز تعليمية، ‏وتأمين كوادر مؤهلة، وإيصال صوت الشباب إلى الجهات المعنية.‏

ويصادف اليوم العالمي للشباب الـ12 من آب كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على ‏قضايا الشباب واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، وتعزيز مشاركتهم في التنمية وبناء ‏مستقبل مجتمعاتهم.‏