مركز الـ”7 كيلو” يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور

دير الزور-سانا

افتتحت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، اليوم الخميس، مركز «الـ7 كيلو» في منطقة المعامل شمال المدينة، بهدف توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وتخفيف أعباء التنقل عن الأهالي، ولا سيما العائدين من المخيمات وذوي الإعاقة.

خدمات اجتماعية وتدريبية

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور مهند حنيدي في تصريح لـسانا أن المركز يقدم خدمات المتابعة والشكاوى والإحصاء ومتابعة عمل المنظمات، وقاعة تدريبية مخصصة لبرامج المنظمات العاملة في المنطقة.

من جهته، بيّن مدير المركز محمود المحيمد في تصريح مماثل، أن خدماته تشمل أهالي مناطق الجزيرة والخطين الغربي والشرقي والصور والقرى السبع، وتتضمن متابعة القضايا الاجتماعية وشؤون الإعاقة والإشراف على عمل المنظمات.

استجابة للظروف الخدمية

ويأتي افتتاح المركز بعد الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات قبل نحو شهرين، وما رافقه من صعوبات في وصول الأهالي إلى بعض الدوائر الخدمية، ليسهم في توفير خدمات بديلة ضمن المناطق المستفيدة.

يذكر أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور وزعت اليوم الخميس، مساعدات غذائية على 1209 عائلة في الصالة الرياضية وشملت عائلات من أحياء الشيخ ياسين والرشدية والعرضي وخسارات وكنامات، بهدف دعمها وتوفير جانب من احتياجاتها الأساسية، وذلك بالتعاون مع فريق “ملهم” التطوعي وبدعم من منظمة “قطر الخيرية”.

وتُعرف منطقة الـ7 كيلو بأنها منطقة حيوية تقع شمالي مدينة دير الزور في سوريا، وتضم عدة منشآت ومراكز إدارية وخدمية مهمة تخدم أهالي المنطقة والريف الشمالي “منطقة الجزيرة”.

003A0611 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0624 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0636 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0640 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0655 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0657 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0661 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0668 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
003A0674 scaled مركز الـ"7 كيلو" يوسّع خدمات الشؤون الاجتماعية بدير الزور
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