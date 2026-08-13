اجتماع عمل بين الصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمات غير حكومية لحوكمة العمل الصحي وتطويره

دمشق-سانا



عقدت وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة مع المنظمات غير الحكومية التي تتبع لها مراكز صحية، اجتماع عمل موسع، اليوم الخميس، بهدف تعزيز التنسيق بين كل الأطراف، وحوكمة العمل الصحي وتطويره، وذلك في دار الأوبرا بدمشق.

علاقة تكاملية وشراكة حقيقية

وفي كلمة لها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن المنظمات غير الحكومية شريك أساسي لمؤسسات الدولة في عملية البناء، نظراً لقربها من الناس وقدرتها على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أهمية أن تكون العلاقة معها قائمة على التكامل والتنسيق لضمان وصول الخدمات بأفضل صورها إلى مستحقيها.



وقالت قبوات: إن اجتماع اليوم يأتي في إطار شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة، ولا سيما في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من تزايد في الاحتياجات.

ونوهت قبوات بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة لإعادة بناء النظام الصحي وتلبية احتياجاته المتزايدة.

تعزيز الثقة بين جميع الأطراف

بدوره، أكد وزير الصحة مصعب العلي أهمية دور المنظمات غير الحكومية محلياً وعملها الميداني رغم التحديات التي تعترضها، لافتاً إلى أهمية توزيع الموارد ونشاطات العمل بشكل عادل وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق.

ودعا إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف العاملة على الأرض، وتوجيه عملها وفق بيانات وخطط مدروسة لتصل المساعدات إلى من يستحقها فعلاً.

استراتيجيتا الوزارتين

وتضمن الاجتماع عرضاً لاستراتيجية وزارة الصحة قدمه مدير مديرية التخطيط والإحصاء علاء العابدين أشار فيه إلى أهداف الاستراتيجية المتمثلة بإعادة تأهيل البنية التحتية والتمويل الصحي والحوكمة والشراكات والتحول الرقمي وتطوير القوى العاملة الصحية، وتقديم الخدمات الصحية والوصول إلى الأدوية والمنتجات الطبية والأمن الصحي.



وتلا ذلك عرض لاستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدمه مدير مديرية الخطيط والإحصاء في الوزارة وضاح الركاد، أكد فيه على أهداف الاستراتيجية في ضمان الوصول العادل والفعال للخدمات وتعزيز العمل اللائق، وتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة وتحديث الأداء المؤسسي.



وجرى خلال الاجتماع توضيح مسار عمل المنظمات بين الوزارتين (مشاريع – مذكرات تفاهم – متابعة ومراقبة)، وشرح لشروط ترخيص المنشآت الصحية من قبل ممثلين عن كل وزارة.

السعي لتبسيط إجراءات العمل

وفي تصريح لـ سانا، أكدت مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رولا الأغبر أن التنسيق وتكامل الأدوار من شأنه تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مشيرة إلى السعي لتبسيط إجراءات العمل المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، وتمكينها من أداء دورها بصورة أكثر فاعلية، بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية.



من جانبه، أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة زهير القراط أهمية تأطير وتنظيم عمل الجمعيات بما يخدم أولويات واستراتيجية وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بناءً على تقييم احتياجات تجريه وزارة الصحة في كل المناطق السورية، ما يؤدي إلى تحقيق هدف أسمى وأثر أكبر ينعكس إيجاباً على المواطن السوري، ويضمن فعالية الخدمات واستدامتها.



بدوره، قال مدير البرامج في جمعية إحياء الأمل المتخصصة بالصحة النفسية والحماية معالي علو: إن الاطلاع على خطط عمل الوزارتين ومعرفة جوانب التداخل في عمل كل منهما، يهمنا إلى حد كبير ويساعدنا على القيام بعملنا بشكل سليم.



في حين، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة بشار بالوش ‏أن اطلاع المنظمات غير الحكومية على رؤية الوزارتين وتنسيق الجهود معهما من شأنه الارتقاء بواقع العمل الصحي، وتوسيع رقعة انتشار النشاط المجتمعي في مختلف المناطق السورية.



وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطوير قانون المنظمات غير الحكومية في سوريا، حيث أجرت خلال الأشهر الماضية العديد من ورشات العمل واللقاءات مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية على اختلاف مجالات عملها في جميع المحافظات، بهدف جمع الآراء والمقترحات، بما يضمن صياغة تشريع عصري يستند إلى مبادئ الشفافية والتشاركية، ويعكس احتياجات المجتمع السوري وتطلعاته.