الموارد المائية و”UNDP” يقيّمان واقع منشآت الري والصرف في دير الزور

دير الزور-سانا

نفذت مديرية الموارد المائية في دير الزور، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) جولة ميدانية، شاركت فيها كوادر فنية وهندسية من الجانبين؛ وذلك لتقييم الواقع الفني لعدد من مشروعات الري والصرف في المحافظة.



وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الجولة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع الموارد المائية، وتهدف إلى حصر الحالة الفنية للمنشآت المائية، وتحديد أولويات التدخل اللازمة لإعادة التأهيل والصيانة؛ بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.



وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تُجسد استمرار العمل برؤية متكاملة لتأهيل مشروعات الري والصرف الصحي، بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات الداعمة، بما يُعزز الأمن المائي والغذائي، ويدعم مسيرة التعافي والتنمية المستدامة، ويسهم في تحسين الواقعين الخدمي والاقتصادي في محافظة دير الزور.

وتواصل مديرية الموارد المائية في محافظة دير الزور، جهودها لتعزيز إدارة الموارد المائية، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي في المحافظة، عبر التشبيك مع المنظمات المحلية والدولية.