اجتماع عمل بين الصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمات غير حكومية لحوكمة العمل الصحي وتطويره
جلسة حوارية في حماة تناقش دور مجلس الشعب في المرحلة الحالية
يوم علمي في حمص للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في البيئة المدرسية
فرع دمشق وريفها لنقابة الأطباء البيطريين يناقش واقع المهنة والارتقاء بها
رغم صغر سنه.. لاعب في رفع الأثقال يصل المراتب الأولى محلياً وعربياً ودولياً
ضمن برنامج “أثر”.. انطلاق الدورة الأولى لتطوير مهارات معلمي اللغة الإنكليزية
من التهجير إلى حلم تمثيل سوريا في المستقبل.. طفل يصرّ على النجاح
أهالي الرقة يستحضرون معاناة الضحايا عقب صدور حكم الإعدام بحق المجرم عاطف نجيب
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