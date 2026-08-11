بدء صيانة وتزفيت طريق فافين-أم حوش بريف حلب

حلب-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية في محافظة حلب، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة وتزفيت طريق فافين-أم حوش الواصل بين مدينة حلب ومدينة مارع، بهدف تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة السكان والنقل التجاري بين حلب وريفها الشمالي.

وأكد المشرف على المشروع من مديرية الخدمات الفنية بحلب المهندس عمار بوشي لـ “سانا”، أن الأعمال تشمل صيانة وقشط الأجزاء المتضررة من الطريق البالغ طوله 5150 متراً، ورش المادة اللاصقة ومد قميص أسفلتي بسماكة لا تقل عن 6 سنتيمترات، لرفع كفاءة الطريق وزيادة قدرته على تحمل الحركة المرورية.

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس بلدة فافين عمر علوة في تصريح مماثل، إلى الأهمية الاستراتيجية للطريق باعتباره الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة حلب ببلدات وقرى الريف الشمالي وصولاً إلى مارع وإعزاز، لتسهيل حركة النقل اليومية.

تحسين واقع الطرق

من جانبه لفت المواطن بشير أحمد الغجر، إلى أن صيانة الطريق تنهي معاناة الأهالي والسائقين جراء الحفر والأضرار التي لحقت به خلال السنوات الماضية، داعياً إلى مواصلة تأهيل باقي الطرق التخديمية والسياحية في المنطقة، ومنها طريق سد الشهباء.

وعبر المواطن أنس قندوسة عن تقديره لجهود المحافظة ومديرية الخدمات الفنية في إعادة تأهيل الطريق الحيوي الذي تعتمد عليه مئات السيارات يومياً في التنقل بين حلب وريفها الشمالي.

يذكر أن، فرق الخدمات الفنية في حلب، باشرت الخميس الماضي، أعمال تأهيل وتزفيت الطريق الرئيسي في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي، لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة التنقل بين المدينة والطريق العام حلب-إعزاز.

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