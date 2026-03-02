من عمليات فرق الدفاع المدني السوري لإخراج طفلة سقطت في بئر بقرية حلبان بريف سلمية في حماة

انطلاق معرض “ها حلب ها عينتاب” في تركيا تعزيزاً لمسيرة التوءمة بين المدينتين
مالك نور يحيي أمسية وطنية وإنشادية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب
صناعيون من معرض دمشق الدولي: المعرض منصة مهمة لترويج الاستثمارات في سوريا
إطلاق مشروع لإزالة الأنقاض في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي ضمن حملة “حلب ست الكل”
مشفى الرازي في حلب يستأنف عمله بتقديم جميع الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية مجاناً
