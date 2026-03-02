تحضيرات متواصلة لموسم 2026 لسباقات السرعة للخيول العربية الأصيلة
من عمليات فرق الدفاع المدني السوري لإخراج طفلة سقطت في بئر بقرية حلبان بريف سلمية في حماة
أذان المغرب في الجامع الأعلى الكبير بمدينة حماة
السائقون على خطي التل وضاحية قدسيا في ريف دمشق يطالبون بإنصافهم وتعديل التسعيرة الجديدة
انطلاق حملة نظافة وإزالة أنقاض في قريتي مسحرة وأم باطنة في محافظة القنيطرة
انتهاء مهلة تقديم الطعون على القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الرقة
إعادة تأهيل بئرين في ريف السويداء الغربي بدعم من منظمة اليونيسف
إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف موكباً في الباغوز بريف دير الزور
