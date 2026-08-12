من الدراسة الأكاديمية إلى التأهيل العسكري.. ملتقى تعريفي بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

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العلم السوري يرفرف عالياً في سماء ساحة السبع بحرات بإدلب إحياء لذكرى الثورة السورية
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