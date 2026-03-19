انهيار منزل متضرر سابقاً جراء قصف النظام البائد في داريا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

انهار منزل مؤلف من طابق واحد وغير مأهول في مدينة داريا بريف دمشق صباح اليوم الخميس، جراء الأضرار التي تعرض لها سابقاً بسبب قصف النظام البائد على المدينة خلال السنوات الماضية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأوضح الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر قناته الرسمية على “تلغرام”، أن فرقه توجهت على الفور إلى موقع الانهيار، وعملت على تفقد المكان والتأكد من عدم وجود إصابات، إضافة إلى تأمين الموقع ومنع حدوث أي مخاطر إضافية.

وتعرضت العديد من الأبنية السكنية في مدينة داريا خلال السنوات الماضية لأضرار جسيمة جراء القصف، ما أدى إلى تضرر البنية الإنشائية لعدد كبير من المنازل وبقائها عرضة للانهيار مع مرور الوقت، وخاصة في ظل غياب أعمال الترميم والصيانة الضرورية.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في الثالث من آذار الجاري لانهيار بناء سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي الأشرفية بمدينة حلب.

