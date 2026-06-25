موسم المشمش بريف دمشق تحت ضغط المناخ.. إنتاج أقل وتحديات تسويقية أكبر

ريف دمشق-سانا

تأثر موسم المشمش في محافظة ريف دمشق هذا العام بموجات الصقيع والرياح القوية وتساقط البرد، ما أدى إلى انخفاض ملموس في الإنتاج، فيما يسعى المزارعون لتعويض خسائرهم، وسط تحديات التسويق والتصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

تقديرات الإنتاج

مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف، وصف في تصريح لـ سانا، موسم المشمش لهذا العام بأنه “غير جيد”، لافتاً إلى أن تقديرات الإنتاج لن تتجاوز 19.3 ألف طن، موزعة على 18.2 ألف طن في المساحات المروية و1.1 ألف طن في المساحات البعلية، وذلك ضمن مناطق دوما ويبرود والنبك وقطنا والتل.

مكافحة الآفات الزراعية

وذكر أبو عساف أن أشجار المشمش تتعرض لعدد من الآفات الزراعية التي ظهرت خلال الأعوام الماضية نتيجة الجفاف وتراجع عمليات الخدمة، أبرزها كابنودس اللوزيات وحفار السّاق ذو القرون الطويلة وسوسة القلف واللفحة، مبيناً أنّ مديرية الزراعة تعمل على الحد من تأثيرها عبر برامج المكافحة المتكاملة، وتنفيذ ندوات إرشادية للمزارعين بهدف تعزيز الوعي وتحسين الإنتاج.

صعوبات في التسويق والتصدير

وفيما يتعلق بتسويق المحصول، اعتبر أبو عساف أن عمليات التسويق ما زالت بحاجة إلى تنظيم أكبر، بما يضمن وصول المنتج إلى الأسواق بكفاءة أعلى، مبيناً أن المزارعين يواجهون عدداً من الصعوبات خلال مراحل التسويق والتصدير، من بينها ارتفاع تكاليف النقل والتخزين قبل التصدير، وغياب آليات واضحة لحماية الفلاح من الأسعار غير المدروسة.

ولفت أبو عساف إلى أن توفر الفائض في سنوات الإنتاج الجيد يفرض تحديات إضافية على الصناعات الغذائية التحويلية، مثل قمر الدين والمجففات والمربيات التي لا تكون أسعارها دائماً مناسبة للمزارعين، إلى جانب صعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع تكاليفها، ما يحد من قدرة هذه الصناعات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

دراسة حلول مستدامة لتحسين سلسلة التسويق

وأكد مدير زراعة دمشق وريفها أن وزارة الزراعة بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية تعمل على دراسة حلول مستدامة لتحسين سلسلة التسويق وتعزيز دور الصناعات التحويلية، بما يضمن قيمة مضافة للمحصول، ويزيد من قدرة الفلاحين على الاستفادة من إنتاجهم.

توفير غراس جيدة وخالية من الآفات

وأشار إلى أن الوزارة تواصل دعم المزارعين من خلال توفير غراس جيدة وخالية من الآفات وبأسعار معقولة، بما يسهم في تجديد البساتين ورفع الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ ندوات إرشادية متخصصة حول الآفات والأمراض التي تصيب أشجار المشمش، بهدف تعزيز الوعي الزراعي، وتمكين المزارعين من اتباع أساليب المكافحة السليمة وتحسين الإنتاج في المواسم المقبلة.

وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار المشمش في محافظة ريف دمشق 6807 هكتارات، تتوزع بين 5195 هكتاراً مروياً و1612 هكتاراً بعلياً، وفق بيانات مديرية زراعة ريف دمشق.