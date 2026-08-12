وزارة الأشغال تسلّم 511 شقة ضمن مشروع جمعية الشباب التعاونية في معربا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

في إطار تنفيذ خطة التعاون السكني لعام 2026، سلّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم ‏الأربعاء، 511 شقة سكنية ضمن مشروع جمعية الشباب التعاونية في منطقة معربا بريف دمشق، ‏وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم قطاع التعاون السكني وتسريع إنجاز المشاريع وتمكين المستفيدين ‏من استلام مساكنهم.‏

وأوضح مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أسامة شعباني لمراسل سانا، أن ‏دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم للجمعيات وحثها على تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تمكين ‏الأعضاء من استلام شققهم السكنية التي طال انتظارها، مبيناً أن عدد الشقق التي جرى تسليمها ‏ضمن هذه العملية تجاوز 3000 شقة حتى اليوم.‏

وأشار شعباني إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطط مستقبلية لتأطير الجمعيات ودعمها وتسريع ‏عمليات التسليم، مؤكداً أن الشقق تسلّم للمستفيدين بسعر التكلفة، وأن تصحيح مسار قطاع التعاون ‏السكني بعد التحرير يهدف إلى استعادة دوره الطبيعي في العملية الإسكانية وتعزيز ثقة المواطن ‏بهذا القطاع.‏

ويأتي تسليم الشقق ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع التعاون السكني ودعم ‏الجمعيات التعاونية السكنية، بما يسهم في زيادة المعروض من المساكن وتأمينها للمستفيدين بأسعار ‏مناسبة، إلى جانب دعم مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية والحد من الضغوط التي يشهدها السوق ‏العقاري.‏

كما تعمل الوزارة على تسريع إنجاز مشاريع التعاون السكني ومتابعة أعمال الجمعيات، بما يعزز ‏دور القطاع في تأمين السكن للمواطنين واستعادة دوره في العملية الإسكانية.‏