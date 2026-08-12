وزارة الأشغال تسلّم 511 شقة ضمن مشروع جمعية الشباب التعاونية في معربا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
في إطار تنفيذ خطة التعاون السكني لعام 2026، سلّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، 511 شقة سكنية ضمن مشروع جمعية الشباب التعاونية في منطقة معربا بريف دمشق، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم قطاع التعاون السكني وتسريع إنجاز المشاريع وتمكين المستفيدين من استلام مساكنهم.
وأوضح مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أسامة شعباني لمراسل سانا، أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم للجمعيات وحثها على تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تمكين الأعضاء من استلام شققهم السكنية التي طال انتظارها، مبيناً أن عدد الشقق التي جرى تسليمها ضمن هذه العملية تجاوز 3000 شقة حتى اليوم.
وأشار شعباني إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطط مستقبلية لتأطير الجمعيات ودعمها وتسريع عمليات التسليم، مؤكداً أن الشقق تسلّم للمستفيدين بسعر التكلفة، وأن تصحيح مسار قطاع التعاون السكني بعد التحرير يهدف إلى استعادة دوره الطبيعي في العملية الإسكانية وتعزيز ثقة المواطن بهذا القطاع.
ويأتي تسليم الشقق ضمن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنشيط قطاع التعاون السكني ودعم الجمعيات التعاونية السكنية، بما يسهم في زيادة المعروض من المساكن وتأمينها للمستفيدين بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية والحد من الضغوط التي يشهدها السوق العقاري.
كما تعمل الوزارة على تسريع إنجاز مشاريع التعاون السكني ومتابعة أعمال الجمعيات، بما يعزز دور القطاع في تأمين السكن للمواطنين واستعادة دوره في العملية الإسكانية.