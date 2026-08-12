فعالية في أعزاز بريف حلب تناقش تحديات الشباب وتعزز دورهم في العمل المجتمعي والتطوعي

حلب-سانا‏

نظّم فريقا “أنامل بيضاء” و”همس” التطوعيان بالتعاون مع إدارة منطقة أعزاز اليوم الأربعاء في ‏مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، فعالية شبابية بمناسبة اليوم الدولي للشباب، بمشاركة عدد من ‏الفرق التطوعية وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.‏

وتضمنت الفعالية جلسة حوارية ركزت على واقع الشباب والتحديات التي تواجههم، إلى جانب ‏مناقشة أفكارهم ومقترحاتهم، ودور المبادرات والفرق التطوعية في تعزيز المشاركة المجتمعية ‏والعمل الجماعي والمساهمة في دعم التعافي المجتمعي.‏

وأوضح نائب مدير منطقة أعزاز الدكتور حسان إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية ‏جسدت أهمية دور الشباب بوصفهم بناة المستقبل، مبيناً أن الجلسة الحوارية هدفت إلى الاستماع ‏إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، ومساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة، والخروج بمخرجات تسهم في ‏دعم الشباب والفرق التطوعية وتعزيز التنسيق معهم.‏

بدوره أشار مدير فريق “أنامل بيضاء” رامي الشردوب في تصريح مماثل، إلى أن الفعالية تناولت ‏التحديات التي تواجه الشباب والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني، وسلطت الضوء على ‏المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تسهم في دعم التعافي، لافتاً إلى مشاركة عدد من المؤسسات ‏الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومنها الدفاع المدني السوري، للتعريف بمنصة إدارة التطوع ‏وتشجيع الشباب على المشاركة المنظمة في العمل التطوعي.‏

من جهتها بينت المديرة التنفيذية لفريق “همس” التطوعي نغم الخلف، أن أهمية الفعالية تكمن في ‏الاستماع إلى الشباب والتعرف على التحديات التي تواجههم والأفكار التي يمكن أن تسهم في ‏تحسين واقع مدينتهم، مشيرة إلى أن المشاركين ناقشوا مع الجهات الرسمية والناشطين وممثلي ‏المجتمع المدني أبرز القضايا الشبابية، على أن تخرج الفعالية بتوصيات ومخرجات داعمة لهذه ‏الجهود.‏

من جانبه أكد مقدم الفعالية محمد إقبال حاج عثمان، أن الفعالية شهدت حضوراً واسعاً من الشباب ‏والفرق التطوعية، وهدفت إلى تعزيز التقارب والتنسيق بين إدارة المنطقة والجهات المشاركة ‏والفرق والمبادرات الشبابية، والاستفادة من الأفكار والمقترحات البناءة التي يقدمها الشباب.‏

كما أشارت المشاركة سناء حسانو، إلى أهمية الاستماع إلى طموحات الشباب ومطالبهم والتحديات ‏التي تواجههم، مؤكدة أن الشباب يمثلون عنصراً أساسياً في عملية التغيير وبناء المؤسسات ‏والمجتمع.‏

وتأتي الفعالية في إطار إحياء اليوم الدولي للشباب الذي يصادف في الـ 12 من آب من كل عام، ‏وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية وتشجيع المبادرات التطوعية التي تسهم في خدمة ‏المجتمع.‏