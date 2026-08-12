فعالية في أعزاز بريف حلب تناقش تحديات الشباب وتعزز دورهم في العمل المجتمعي والتطوعي

حلب-سانا
نظّم فريقا “أنامل بيضاء” و”همس” التطوعيان بالتعاون مع إدارة منطقة أعزاز اليوم الأربعاء في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، فعالية شبابية بمناسبة اليوم الدولي للشباب، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية وممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية ركزت على واقع الشباب والتحديات التي تواجههم، إلى جانب مناقشة أفكارهم ومقترحاتهم، ودور المبادرات والفرق التطوعية في تعزيز المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي والمساهمة في دعم التعافي المجتمعي.
وأوضح نائب مدير منطقة أعزاز الدكتور حسان إبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية جسدت أهمية دور الشباب بوصفهم بناة المستقبل، مبيناً أن الجلسة الحوارية هدفت إلى الاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، ومساعدتهم في إيجاد الحلول المناسبة، والخروج بمخرجات تسهم في دعم الشباب والفرق التطوعية وتعزيز التنسيق معهم.
بدوره أشار مدير فريق “أنامل بيضاء” رامي الشردوب في تصريح مماثل، إلى أن الفعالية تناولت التحديات التي تواجه الشباب والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني، وسلطت الضوء على المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تسهم في دعم التعافي، لافتاً إلى مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومنها الدفاع المدني السوري، للتعريف بمنصة إدارة التطوع وتشجيع الشباب على المشاركة المنظمة في العمل التطوعي.
من جهتها بينت المديرة التنفيذية لفريق “همس” التطوعي نغم الخلف، أن أهمية الفعالية تكمن في الاستماع إلى الشباب والتعرف على التحديات التي تواجههم والأفكار التي يمكن أن تسهم في تحسين واقع مدينتهم، مشيرة إلى أن المشاركين ناقشوا مع الجهات الرسمية والناشطين وممثلي المجتمع المدني أبرز القضايا الشبابية، على أن تخرج الفعالية بتوصيات ومخرجات داعمة لهذه الجهود.
من جانبه أكد مقدم الفعالية محمد إقبال حاج عثمان، أن الفعالية شهدت حضوراً واسعاً من الشباب والفرق التطوعية، وهدفت إلى تعزيز التقارب والتنسيق بين إدارة المنطقة والجهات المشاركة والفرق والمبادرات الشبابية، والاستفادة من الأفكار والمقترحات البناءة التي يقدمها الشباب.
كما أشارت المشاركة سناء حسانو، إلى أهمية الاستماع إلى طموحات الشباب ومطالبهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدة أن الشباب يمثلون عنصراً أساسياً في عملية التغيير وبناء المؤسسات والمجتمع.
وتأتي الفعالية في إطار إحياء اليوم الدولي للشباب الذي يصادف في الـ 12 من آب من كل عام، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية وتشجيع المبادرات التطوعية التي تسهم في خدمة المجتمع.