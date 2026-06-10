الموارد المائية في درعا تفتح مسار وادي أبو الجاج وتحسّن الجريان في أودية المحافظة

درعا-سانا

فتحت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا، بالتنسيق مع مجلس مدينة إنخل، مسار وادي أبو الجاج أحد روافد وادي العرام، ضمن جهود تعزيز السلامة المائية، والحد من التعديات على المجاري الطبيعية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن أعمال تحسين الجريان شملت إزالة العوائق والردميات والأنقاض والنفايات من داخل المجرى، وفتح أجزاء مردومة لإعادة تأهيل الوادي، ورفع قدرته على تصريف المياه.

كما جرى شق طريق تخديمي ضمن حرم المجرى، لتسهيل الحركة بين الأحياء السكنية، وإظهار حدود الوادي بشكل واضح، بما يحد من التعديات، ويحافظ على حرمه القانوني.

وأشادت الوزارة بجهود العاملين في مديرية الموارد المائية ومجلس مدينة إنخل في تنفيذ الأعمال الميدانية، وتحسين ظروف الجريان، والحفاظ على سلامة الأودية وحرمتها القانونية.

وفي الثاني من الشهر الجاري، اتخذت مديرية الموارد المائية في درعا إجراءات رقابية أسفرت عن ضبط عدد من الحفارات المخالفة ومصادرتها، وردم آبار غير مرخصة في عدة مناطق بالمحافظة، في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد المائية ومنع استنزاف المياه الجوفية.