كنوز سوريا تستعيد حضورها.. عرض 23 قطعة أثرية مستردة من فرنسا أمام زوار مهرجان “صيف سوريا”
وزارة الأشغال تسلّم 511 شقة ضمن مشروع جمعية الشباب التعاونية في معربا بريف دمشق
تكريم 110 طلاب من حفظة القرآن الكريم في كفرلاها بريف حمص
فعالية في أعزاز بريف حلب تناقش تحديات الشباب وتعزز دورهم في العمل المجتمعي والتطوعي
من الدراسة الأكاديمية إلى التأهيل العسكري.. ملتقى تعريفي بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية
ندوة لمديرية التنمية الإدارية في درعا حول توظيف الابتكار لتعزيز العمل المؤسسي
في ظل وضع مائي صعب.. جهود كبيرة لتأهيل الآبار وخطوط الضخ في معرة النعمان بريف إدلب
“مستقبل الأحياء التاريخية ودور الشباب في الحفاظ عليها” ضمن لقاء ثقافي في المتحف الوطني بدمشق
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