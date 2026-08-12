ندوة لمديرية التنمية الإدارية في درعا حول توظيف الابتكار لتعزيز العمل المؤسسي

لقاء رئيس مجلس محافظة حلب مع الفعاليات الإدارية والاجتماعية في منطقة الأتارب
قضاة منشقون عن النظام البائد لـ سانا: تكريمنا دليل على أن الانحياز للحق لا يضيع بمسار العدالة
مطالب في مدينة الأتارب بحلب بإزالة البسطات من الأسواق ونقلها إلى أماكن مخصصة
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث لـ سانا عن الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة
كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال حفل إطلاق حملة “بنش كُرمى لعيونك” المجتمعية في ريف إدلب
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