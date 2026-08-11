رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يلتقي المقبولين ببرنامج الماجستير المهني

ريف دمشق-سانا

التقى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، اليوم الثلاثاء، المقبولين في الدفعة الجديدة من برنامج الماجستير المهني للرقابة، بهدف التعريف بمراحل البرنامج وآليات الدراسة والتدريب، وسبل تأهيل كوادر رقابية متخصصة تواكب متطلبات تطوير العمل الرقابي والمؤسساتي، وذلك في المعهد العالي للرقابة والتفتيش.

وأكد العلي في تصريح خاص لـ سانا، أهمية الدور الرقابي في عمل الجهات العامة، وضرورة الالتزام بالمعايير الرقابية ومبادئ النزاهة والشفافية، مشيراً إلى الجانب الأكاديمي والمهني في تطوير العمل الرقابي والتفتيشي والارتقاء بمستوى أدائه.

بدوره، أوضح مدير المعهد العالي للرقابة علي سليمان، أن البرنامج يهدف إلى بناء كوادر رقابية متخصصة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني للعاملين في مجال الرقابة، بما يواكب متطلبات تطوير العمل المؤسساتي.

وبيّن سليمان، أن البرنامج يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويتيح للمقبولين تطوير معارفهم في مجالات الرقابة والتدقيق وتحليل البيانات وتقييم الأداء، إلى جانب اكتساب المهارات العملية اللازمة للعمل الرقابي.



ويذكر أن، وزارة التنمية الإدارية، وبالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أعلنت البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة ‏الداخلية (الدفعة الأولى)، في تموز الماضي، بهدف إعداد وتدريب كوادر وطنية تحت إشراف المعهد العالي للرقابة والتفتيش، لشغل أحد ‏المسميات الوظيفية (رئيس دائرة الرقابة الداخلية – مراقب داخلي) في جميع المحافظات السورية‎.‎