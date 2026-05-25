عمليات حصاد الشعير في درعا تتسارع وسط توقعات بإنتاج نحو 30 ألف طن

درعا-سانا

تتسارع في محافظة درعا عمليات حصاد محصول الشعير للموسم الزراعي الحالي، وسط توقعات بإنتاج نحو 30 ألف طن، وفق تقديرات أولية صادرة عن اتحاد فلاحي المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد الزراعي في مديرية زراعة درعا المهندس حسن الأحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن المساحة المزروعة بمحصول الشعير بلغت هذا الموسم 35721 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 40998 هكتاراً بنسبة تنفيذ بلغت 1ر87 بالمئة.

وبيّن الأحمد أن كل المساحة المزروعة بمحصول الشعير قابلة للحصاد باستثناء مساحة ضئيلة تقدر بنحو واحد بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة.

بدوره أشار المزارع أحمد الحسين أحد مزارعي ريف درعا الشرقي في تصريح مماثل، إلى أن عمليات الحصاد انطلقت مبكراً هذا العام خوفاً من الحرائق، معرباً عن أمله بإنتاج وفير يسهم في تحسين وضع المزارعين وبنفس الوقت تحسين واقع الثروة الحيوانية.

وكانت مساحات واسعة مزروعة بالشعير، خرجت الموسم الماضي من طور الإنتاج بسبب ضعف الهطولات المطرية، حيث بلغت المساحة القابلة للحصاد نحو 1100 هكتار من أصل المساحة المزروعة البالغة 19207 هكتارات، مع العلم أن المساحة المخططة للمحصول كانت 38976 هكتاراً.

