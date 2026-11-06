الناتو: العمل لإنهاء حرب أوكرانيا بشكل عادل ودائم

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” أن حلفاء أوكرانيا يعملون من أجل إنهاء الحرب بطريقة “عادلة ودائمة”، وذلك قبيل محادثات بوساطة أمريكية مقررة الأسبوع المقبل في أبوظبي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الحلف قولها اليوم الجمعة: إن المحادثات التي عُقدت أمس الخميس في بروكسل، بمشاركة مسؤولين من الناتو والولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية، استندت إلى مناقشات وصفتها بالمثمرة في ميامي وأوسلو، وهدفت إلى إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقع أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق وصفه بـ “‏الكبير للغاية” مع روسيا، لا يقتصر على الحرب في أوكرانيا، بل قد يمتد ليشمل أوروبا بأكملها، ‏وذلك عقب اجتماع عقده في البيت الأبيض مع مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.‏