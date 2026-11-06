قاضية أميركية توقف مشروع ترامب لبناء قوس النصر في واشنطن

واشنطن-سانا‏

أوقفت قاضية فدرالية أميركية مشروع الرئيس دونالد ترامب لبناء قوس نصر ضخم في ‏العاصمة واشنطن، ومنعت الإدارة الأميركية من البدء بتنفيذه لمدة أسبوعين، ريثما تنظر ‏المحكمة في الطعون القانونية المقدمة ضد المشروع.‏

وذكر موقع مجلة “بوليتيكو” اليوم الجمعة أن قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان ‏أصدرت القرار ليل الخميس الجمعة، بعد دعوى قضائية رفعها محاربون قدامى شاركوا ‏في حرب فيتنام اعتراضاً على إقامة القوس.‏

وجاء القرار عقب موافقة اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة على المشروع بأغلبية ثمانية ‏أصوات مقابل أربعة، ويتضمن تشييد قوس يتجاوز ارتفاعه 76 متراً، ليكون أعلى من ‏قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.‏

ومن شأن المشروع، وفق المعترضين، أن يحجب الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري ‏ومقبرة أرلينغتون الوطنية، التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأميركيين.‏

يشار إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقها ترامب لإجراء تغييرات ‏عمرانية في العاصمة الأميركية، تشمل بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض وتجديد ‏بركة الانعكاس في منطقة ناشونال مول.‏