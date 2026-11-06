قاضية أميركية توقف مشروع ترامب لبناء قوس النصر في واشنطن

واشنطن-سانا
أوقفت قاضية فدرالية أميركية مشروع الرئيس دونالد ترامب لبناء قوس نصر ضخم في العاصمة واشنطن، ومنعت الإدارة الأميركية من البدء بتنفيذه لمدة أسبوعين، ريثما تنظر المحكمة في الطعون القانونية المقدمة ضد المشروع.
وذكر موقع مجلة “بوليتيكو” اليوم الجمعة أن قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان أصدرت القرار ليل الخميس الجمعة، بعد دعوى قضائية رفعها محاربون قدامى شاركوا في حرب فيتنام اعتراضاً على إقامة القوس.
وجاء القرار عقب موافقة اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة على المشروع بأغلبية ثمانية أصوات مقابل أربعة، ويتضمن تشييد قوس يتجاوز ارتفاعه 76 متراً، ليكون أعلى من قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.
ومن شأن المشروع، وفق المعترضين، أن يحجب الرؤية بين نصب لينكولن التذكاري ومقبرة أرلينغتون الوطنية، التي تضم رفات مئات الآلاف من العسكريين الأميركيين.
يشار إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقها ترامب لإجراء تغييرات عمرانية في العاصمة الأميركية، تشمل بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض وتجديد بركة الانعكاس في منطقة ناشونال مول.