موارد الرقة تواصل تأهيل شبكات ومنشآت الري ورفع جاهزيتها

الرقة-سانا

واصلت مديرية الموارد المائية في الرقة أعمال صيانة قنوات ومصارف ومنشآت مائية وتأهيلها وتعزيلها في عدد من مناطق المحافظة، بهدف رفع كفاءة منظومة الري، وضمان استمرارية وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

وذكرت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال شملت تعزيل قناة “وادي الفيض” بطول 800 متر، ومعالجة تكهفات على قناة السلحبية السفلى في موقعي الكيلو 6 و11 من خلال الحفر وإعادة الردم والدحل، إضافة إلى فك وتركيب خمس وصلات خرسانية في “كسرة سرور”، ومعالجة التكهفات وتركيب القواعد وفق المنسوبات الفنية.

كما تواصلت أعمال تعزيل القناة الرئيسة في “زور شمر” بطول 500 متر، إلى جانب تعزيل وحفر المصرفين الرئيسَين في “الخريطة التحتاني” و”الحوايج” بطول 450 متراً لكل منهما، بما يعزز القدرة التصريفية، ويحسن انسيابية المياه.

وبالتوازي، تابعت الضابطة المائية جولاتها لضبط التجاوزات وحماية المنشآت والشبكات؛ بما يحافظ على البنية التحتية، ويرفع كفاءة استثمارها، ويضمن استدامة خدمات الري ودعم القطاع الزراعي في المحافظة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة المديرية لرفع جاهزية شبكات الري ومحطات الضخ، ودعم استقرار الخدمات الزراعية في المحافظة.