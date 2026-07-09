جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية

دمشق-سانا

نظمت جمعية أومنارا المعنية بالشأن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حفلاً تكريمياً لأشخاص من ذوي الإعاقة احتفاءً بإنجازاتهم، ولعدد من المتدربين الذين نجحوا في الدورات التدريبية التي أقامتها الجمعية.

وتضمن الحفل، الذي أقيم في مبنى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، استعراض قصص نجاح ومحطات مضيئة لأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، تحدثوا عن تجاربهم وتحدياتهم، وكيف أثبتوا جدارتهم وتميزهم علمياً واجتماعياً.

الاستثمار في الإنسان

العباس توهان جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العباس توهان، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء المستقبل يقوم على المعرفة والتدريب واكتساب المهارات، مشيراً إلى أن الجمعية تواصل تقديم برامج نوعية تواكب احتياجات الشباب، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنجاح.

ونوّه توهان بالجهود التي أثمرت عن نجاح سلسلة البرامج التدريبية الموجهة لتنمية مهارات الشباب، مشيراً إلى الدور الملهم الذي يمنحه ذوو الإعاقة لباقي أفراد المجتمع في تعزيز الإرادة وتحدي الصعاب.

بدوره أشاد المختص في الدعم النفسي والاجتماعي، نضال الكيلاني بما حققه ذوو الإعاقة من نجاحات، مؤكداً أهمية البرامج التدريبية لجميع الفئات العمرية، ودورها في صقل المهارات ورفع الكفاءة، بما يساعد المتدرب على دخول سوق العمل بثقة وحماس.

تجارب ناجحة وتحديات

منى عمقي جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية

وتحدثت صانعة المحتوى والناشطة في مجال الإعاقة منى عمقي عن تجربتها في مواجهة الإعاقة الحركية، موضحة الصعوبات التي يواجهها مستخدمو الكراسي المتحركة، وطرق ابتكار حلول للتغلب عليها.

آلاء سقباني جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية

كما عرضت مدربة لغة الإشارة آلاء سقباني تجربتها مع الإعاقة السمعية، مؤكدة أن قوة الإرادة تتجاوز أي إعاقة جسدية، لافتة إلى ضرورة توسيع معرفة المجتمع السوري بلغة الإشارة، لتعزيز التواصل بين الصم والبكم وباقي أفراد المجتمع.

وتُعد جمعية أومنارا، منظمة غير ربحية مشهرة في سوريا منذ شباط 2026، وتسعى للارتقاء بواقع العائلات الأكثر هشاشة، من خلال تقديم دعم إنساني وتنمية اقتصادية ورعاية اجتماعية متكاملة.

0P3A9596 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
0P3A9583 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
0P3A9507 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
0P3A9519 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
نيرمين طبنج جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
0P3A9525 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
0P3A9531 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
0P3A9546 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
0P3A9579 جمعية أهلية تكرّم عدداً من ذوي الإعاقة ومتدربين نجحوا في برامجها التدريبية
مشاهد من أجواء التبرعات لصالح حملة “حلب ست الكل”
مشاهد لمدينة جسر الشغور وارتفاع منسوب المياه في نهر العاصي في إدلب بعد الهطولات المطرية
دفعة جديدة من أجهزة غسيل الكلى تحسّن واقع رعاية المرضى في الرقة
سراقب يبدأ مشواره في دوري الأشبال بفوز كبير على الترجي برباعية دون رد
وزير الاتصالات: خطة شاملة لإعادة بناء قطاع الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى