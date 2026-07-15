افتتاح مستوصف تلدو المدرسي بحمص بعد إعادة تأهيله

حمص-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم بحمص، اليوم الأربعاء، مستوصف تلدو المدرسي في ريف المحافظة الشمالي الغربي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه، بهدف تقديم الخدمات الصحية للطلاب والكوادر التربوية في منطقة تلدو والمناطق المجاورة.

وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص ملك السباعي لمراسل سانا، أن المستوصف يتبع لدائرة الصحة المدرسية ويقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 21 ألف طالب وطالبة و1200 من الكوادر التربوية في 52 مدرسة، إلى جانب تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين عند الحاجة.

ولفتت السباعي، إلى أن المستوصف عاد إلى العمل بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز التي استغرقت 45 يوماً وتمت بدعم من منظمة “تيكا ” وجمعية النهضة والبناء، وذلك بعد خروجه من الخدمة منذ عام 2011.

من جهتها، قالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، ميسون دشاش: إن افتتاح المستوصف يأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة تأهيل المراكز الصحية المدرسية المتضررة، مبينةً أن مستوصف تلدو هو ثاني مستوصف يُعاد ترميمه في محافظة حمص بعد مستوصف أبي تمام الطائي في بابا عمرو.

وأشارت دشاش إلى أنه لا يزال في محافظة حمص نحو 15 مستوصفاً متضرراً يجري العمل على إعادة تأهيلها، ومن بينها مستوصف دير بعلبة.

وبيّنت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، أن المستوصف جُهز بأجهزة حديثة لإجراء الفحوص الوقائية للعين والأذن، ما يسهم في الكشف المبكر عن الإعاقات السمعية والبصرية، إضافة إلى عيادة سنية ومخبر لإجراء التحاليل الأساسية، مع تأمين الكوادر الطبية والتربوية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

بدورها، قالت المسؤولة عن المستوصف الدكتورة ريتا شحود: إنه يضم عيادة عامة وعيادة سنية ومخبراً، وخدماته تشمل علاج الأمراض العامة، وإجراء الفحوص والتحاليل الأساسية، ومتابعة المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالأمراض الوبائية، بما يسهم في الحفاظ على الصحة المدرسية وتعزيز الرعاية الوقائية.

ويأتي افتتاح مستوصف تلدو المدرسي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لإعادة تأهيل البنية الصحية المدرسية واستعادة الخدمات في المراكز المتضررة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للطلاب والكوادر التربوية.