منظمات أوروبية تحتج على التوسع في مراكز البيانات وتطالب بتجميد مشاريعها الكبرى

بروكسل-سانا

كشفت وكالة يورونيوز اليوم الخميس، أن أكثر من 100 منظمة حقوقية وبيئية في 15 دولة ‏أوروبية تستعد لتنظيم احتجاجات يومي الجمعة والسبت 6 و7 تشرين الثاني الحالي رفضاً ‏للتوسع المتسارع في إنشاء مراكز البيانات المستهلكة للطاقة والمياه، ومطالبة بتجميد المشاريع ‏الجديدة واسعة النطاق.

وأوضحت الوكالة أن الاحتجاجات تشمل أيرلندا وبولندا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وهولندا ‏وفرنسا والمملكة المتحدة، بمشاركة نشطاء بيئيين وجماعات معنية بالحقوق الرقمية ومنظمات ‏مجتمع مدني.

وقال منظمو حملة” ‏Stop Dirty Data Centres‏” إن التوسع في هذه المنشآت يثير ‏مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على المجتمعات المحلية والبنية التحتية العامة والموارد الطبيعية، ‏فضلاً عن انعكاساتها على السكن والوظائف وتكاليف المعيشة.

ودعا أوين إسبلي، منسق الحملة، الحكومات الأوروبية والوطنية والمحلية إلى فرض وقف مؤقت ‏على مشروعات مراكز البيانات الكبرى، لإتاحة المجال أمام دراسة آثارها البيئية والاجتماعية ‏ووضع قواعد تضمن حماية مصالح السكان.

وتأتي الاحتجاجات بعد تصاعد الجدل في الولايات المتحدة بشأن مراكز البيانات خلال ‏انتخابات التجديد النصفي، إذ تحولت آثارها على البيئة والمجتمعات المحلية إلى قضية ‏انتخابية بارزة، وسط دعوات للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى والتوسع غير المنظم في ‏مشروعات الذكاء الاصطناعي.