33 لاعباً يمثلون سوريا في بطولة مستر يونيفيرس لبناء الأجسام في لبنان

بيروت-سانا

وصلت بعثة منتخب سوريا لبناء الأجسام، المؤلفة من 33 لاعباً، اليوم الخميس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للمشاركة في بطولة مستر يونيفيرس لبنان 2026، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني الجاري.

وقال أمين السر العام والتنظيم في الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية مصطفى كرمان، في تصريح لـ سانا، إن بعثة المنتخب وصلت اليوم الخميس إلى لبنان للمنافسة في البطولة، مشيراً إلى أنها تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى المنطقة.

وأضاف كرمان أن يوم غد الجمعة سيشهد إجراء الميزان لجميع اللاعبين، على أن تنطلق المنافسات على المسرح يومي السبت والأحد.

وكان الاتحاد السوري لبناء الأجسام أجرى في الثاني من تشرين الأول الماضي تجارب انتقاء للاعبين الراغبين بالمشاركة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، بهدف اختيار العناصر التي ستمثل سوريا في البطولة.

وتأتي المشاركة في إطار سعي الاتحاد السوري إلى تعزيز حضور لاعبيه في البطولات الإقليمية والدولية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك بمستويات تنافسية متنوعة واكتساب المزيد من الخبرات.