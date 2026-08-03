إجراءات لتفريغ محطة سمريان في طرطوس من الحصويات وتوسيع مساحات التخزين

photo 2026 08 03 21 22 53 إجراءات لتفريغ محطة سمريان في طرطوس من الحصويات وتوسيع مساحات التخزين

طرطوس-سانا

تواصل الكوادر الفنية والإدارية في فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة طرطوس تنفيذ إجراءات تفريغ محطة سمريان من الحصويات المتراكمة، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عمل المحطات والمقالع، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية.

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن هذه الخطوات تتيح توفير مساحات تخزين أوسع لضمان حركة سلسة للآليات الثقيلة، وتسريع توريد المواد الحصوية اللازمة لمشروعات البناء في السوق المحلية، إضافة إلى تهيئة المحطة لاستقبال كميات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأشارت الوزارة الى أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وضمان تدفق المواد الأولية الداعمة لعمليات البناء وإعادة الإعمار في محافظة طرطوس.

يذكر أن محطة سمريان في محافظة طرطوس هي محطة تفريغ سككية لنقل الحصويات ومواد البناء بالقطارات من حمص، وتتبع لها خدمات مرتبطة بشبكات الري وتحويل الكهرباء في ريف المحافظة.

تركيب محولتين كهربائيتين في حرستا والهامة بريف دمشق
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي وفداً باكستانيّاً
وزير الطاقة الجزائري يؤكد استعداد بلاده تقديم الدعم والمساعدة الفنية لسوريا
التجاري السوري يعلن فروعه المناوبة لاستيفاء رسوم الحج خلال ‏أيام العطلة ‏القادمة ‏
محافظ السويداء يبحث مع هيئة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمي تطوير العمل الإحصائي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك