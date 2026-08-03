إجراءات لتفريغ محطة سمريان في طرطوس من الحصويات وتوسيع مساحات التخزين

طرطوس-سانا

تواصل الكوادر الفنية والإدارية في فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة طرطوس تنفيذ إجراءات تفريغ محطة سمريان من الحصويات المتراكمة، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عمل المحطات والمقالع، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية.

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن هذه الخطوات تتيح توفير مساحات تخزين أوسع لضمان حركة سلسة للآليات الثقيلة، وتسريع توريد المواد الحصوية اللازمة لمشروعات البناء في السوق المحلية، إضافة إلى تهيئة المحطة لاستقبال كميات جديدة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأشارت الوزارة الى أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وضمان تدفق المواد الأولية الداعمة لعمليات البناء وإعادة الإعمار في محافظة طرطوس.

يذكر أن محطة سمريان في محافظة طرطوس هي محطة تفريغ سككية لنقل الحصويات ومواد البناء بالقطارات من حمص، وتتبع لها خدمات مرتبطة بشبكات الري وتحويل الكهرباء في ريف المحافظة.