الإدارة المحلية والبيئة تبحث واقع المجالس المحلية

دمشق-سانا

عقد في وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماع لمديري المجالس المحلية في المحافظات، لبحث واقع عمل المجالس والتقسيمات الإدارية، وتوزيع اعتمادات خطط المشاريع التنموية على المحافظات وفق الاحتياجات والأولويات، بما يدعم عدالة توزيع الموارد وتسريع التنمية المحلية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة لـ سانا اليوم الإثنين، أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات المرتبطة بعمل مديرية المجالس والتنمية المحلية، شملت واقع المجالس المحلية، والتعاميم الوزارية الناظمة لعملها، ومراجعة قرارات المكاتب التنفيذية المؤقتة في المحافظات.

كما جرى بحث واقع التقسيمات الإدارية، وتوزيع الخرائط والملفات على المديرين لدراستها واقتراح المعالجات المناسبة تمهيداً لرفعها إلى الوزارة، وتناول الاجتماع مقترحات إحداث وحدات إدارية جديدة أو دمجها أو فصلها، بما يشمل المدن والبلدات والبلديات، إضافة إلى استعراض البرنامج التنفيذي لإعادة تسمية المنشآت والمرافق العامة.

وحسب المصدر ذاته جرى توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لخطط المشاريع التنموية في المحافظات، وفق احتياجات كل محافظة وأولوياتها، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز العدالة في توزيع الموارد ودعم مسار التنمية المحلية.

وصدّق وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في الـ 25 من حزيران الماضي على موازنات عدد من مجالس المدن لعام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم عمل الوحدات الإدارية وتمكينها من تنفيذ أولوياتها الخدمية والإدارية، ضمن مخصصات مالية واضحة ومعتمدة.