وزير الزراعة السوري يبحث مع شركة باروت ‏تعزيز التعاون المشترك‎ في مجالات الاستثمار الزراعي ‎

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع ‏وفد من شركة باروت لتطوير البذور والاستثمارات ‏الزراعية برئاسة المهندس محمود باروت، آفاق ‏التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي في ‏سوريا، وتطوير إنتاج البذار، وإدخال التقانات ‏الحديثة بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة ‏الإنتاجية.‏

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في دمشق، ‏بحضور معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة ‏النباتية ‏تمام الحمود‌،‏ إمكانية تقديم بذور عالية ‏الإنتاجية، وتعزيز التعاون في مجال التسويق ‏الزراعي، إضافة إلى دراسة اعتماد صنف “سرنجة” ‏للقمح الطري، في إطار الإجراءات الفنية المعتمدة، ‏بما يضمن حماية المزارعين وتحقيق أعلى مستويات ‏الجودة‎.‎

وأكد السويدان ضرورة إعداد مذكرة تفاهم بين ‏المؤسسة العامة لإكثار البذار وشركة باروت، ‏تتضمن آليات التعاون في التعاقد مع مزارعي حقول ‏إكثار البذار، وإدخال التقانات الزراعية الحديثة، ولا ‏سيما تقنيات الري والمعدات والجرارات الزراعية، ‏مشيراً إلى أن الوزارة ستكون الجهة الضامنة لتنظيم ‏العلاقة بين الشركة والمزارعين، والإشراف على ‏تنفيذ بنود التعاون‎.‎

وبين السويدان أن الوزارة تعمل على تنفيذ نقلة ‏نوعية في إدارة المؤسسات ذات الأصول الإنتاجية ‏عبر تحويلها إلى شركات قابضة، بما يتيح فرصاً ‏أوسع للشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من ‏خبراته في تطوير القطاع الزراعي‎.‎

ودعا الوزير السويدان إلى تشكيل فريق عمل يضم ‏خبيراً متخصصاً في صنف قمح “سرنجة” ممن ‏لديهم خبرة وتجارب سابقة بالصنف، لدراسة إمكانية ‏اعتماده وفق الشروط الفنية التي تكفل حماية ‏المزارعين وضمان جودة الإنتاج‎.‎

ولفت السويدان إلى إمكانية مشاركة شركة باروت ‏في معرض دمشق الدولي ضمن جناح وزارة ‏الزراعة، مشيراً إلى تخصيص أجنحة للشركات بما ‏يتيح للشركة حجز جناح خاص لعرض منتجاتها ‏وخدماتها‎.‎

من جانبه، استعرض باروت نشاط الشركة، مبيناً ‏أنها تعمل في مجال الزراعة وتطوير البذور ‏والاستثمارات الزراعية منذ أكثر من عشرين عاماً، ‏كما أنها تمتلك خبرات واسعة في تطوير الأصناف ‏الزراعية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتأمين ‏بذور ذات إنتاجية مرتفعة‎.‎

وأكد باروت رغبة الشركة في الإسهام بتطوير ‏الأصناف المزروعة في سوريا، والاستفادة من ‏خبراتها في إدخال أصناف عالية الإنتاجية وتقنيات ‏زراعية حديثة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي ‏ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي‎.‎

وتُعد شركة “باروت‎” (Barot) ‎في تركيا من ‏الشركات الرائدة في مجال الزراعة الذكية وتطوير ‏وإنتاج البذور، وتتميز بمكانة رائدة تدعمها بنية ‏تحتية متطورة واستثمارات استراتيجية واسعة في ‏القطاع الزراعي‎.‎

وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ برامج لتطوير القطاع ‏الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، عبر دعم إنتاج ‏البذار المحسنة، وتوسيع استخدام التقانات الزراعية ‏الحديثة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص‎.‎