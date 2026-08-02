وزير الزراعة السوري يبحث مع شركة باروت ‏تعزيز التعاون المشترك‎ في مجالات الاستثمار الزراعي ‎

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع وفد من شركة باروت لتطوير البذور والاستثمارات الزراعية برئاسة المهندس محمود باروت، آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي في سوريا، وتطوير إنتاج البذار، وإدخال التقانات الحديثة بما يسهم في دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.
وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في دمشق، بحضور معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود، إمكانية تقديم بذور عالية الإنتاجية، وتعزيز التعاون في مجال التسويق الزراعي، إضافة إلى دراسة اعتماد صنف “سرنجة” للقمح الطري، في إطار الإجراءات الفنية المعتمدة، بما يضمن حماية المزارعين وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
وأكد السويدان ضرورة إعداد مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لإكثار البذار وشركة باروت، تتضمن آليات التعاون في التعاقد مع مزارعي حقول إكثار البذار، وإدخال التقانات الزراعية الحديثة، ولا سيما تقنيات الري والمعدات والجرارات الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة ستكون الجهة الضامنة لتنظيم العلاقة بين الشركة والمزارعين، والإشراف على تنفيذ بنود التعاون.
وبين السويدان أن الوزارة تعمل على تنفيذ نقلة نوعية في إدارة المؤسسات ذات الأصول الإنتاجية عبر تحويلها إلى شركات قابضة، بما يتيح فرصاً أوسع للشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تطوير القطاع الزراعي.
ودعا الوزير السويدان إلى تشكيل فريق عمل يضم خبيراً متخصصاً في صنف قمح “سرنجة” ممن لديهم خبرة وتجارب سابقة بالصنف، لدراسة إمكانية اعتماده وفق الشروط الفنية التي تكفل حماية المزارعين وضمان جودة الإنتاج.
ولفت السويدان إلى إمكانية مشاركة شركة باروت في معرض دمشق الدولي ضمن جناح وزارة الزراعة، مشيراً إلى تخصيص أجنحة للشركات بما يتيح للشركة حجز جناح خاص لعرض منتجاتها وخدماتها.
من جانبه، استعرض باروت نشاط الشركة، مبيناً أنها تعمل في مجال الزراعة وتطوير البذور والاستثمارات الزراعية منذ أكثر من عشرين عاماً، كما أنها تمتلك خبرات واسعة في تطوير الأصناف الزراعية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتأمين بذور ذات إنتاجية مرتفعة.
وأكد باروت رغبة الشركة في الإسهام بتطوير الأصناف المزروعة في سوريا، والاستفادة من خبراتها في إدخال أصناف عالية الإنتاجية وتقنيات زراعية حديثة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
وتُعد شركة “باروت” (Barot) في تركيا من الشركات الرائدة في مجال الزراعة الذكية وتطوير وإنتاج البذور، وتتميز بمكانة رائدة تدعمها بنية تحتية متطورة واستثمارات استراتيجية واسعة في القطاع الزراعي.
وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ برامج لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، عبر دعم إنتاج البذار المحسنة، وتوسيع استخدام التقانات الزراعية الحديثة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.