زوار “عالم الجمال”: تنوع مستحضرات التجميل يعكس تطور صناعة العناية الشخصية والعطور

دمشق-سانا

استقطبت الدورة السادسة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال”، المقامة في دمشق، اهتمام الزوار والاختصاصيين، بوصفها منصة للاطلاع على أحدث التطورات في صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور، وما تشهده من تنوع في التركيبات والمنتجات المعتمدة على الزيوت الطبيعية والمستخلصات العشبية.

وقدم المعرض مجموعة واسعة من خطوط الإنتاج في مجالات العناية بالبشرة والشعر والعطور، إلى جانب المنتجات الطبيعية، بمشاركة شركات متخصصة عرضت أحدث ما توصلت إليه صناعة مستحضرات التجميل وتقنيات تطويرها.

خيارات تلبي احتياجات المستهلكين

وأوضحت خبيرة التجميل واختصاصية العناية بالبشرة ليان الحسن، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع مستحضرات التجميل، من خلال تنوع التركيبات والاهتمام بالمكونات الفعالة في منتجات العناية بالبشرة والشعر، مشيرة إلى أن مزج المستخلصات الطبيعية والزيوت الأساسية والتقنيات الحديثة أسهم في توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين.

بدورها، بينت المهتمة بالمنتجات الطبيعية رنا المصري، أن المعرض أتاح التعرف على تشكيلة واسعة من المنتجات، منها صابون الغار والزيوت العطرية والبخور والشامبو الطبيعي، لافتة إلى تزايد الإقبال على هذا النوع من المستحضرات لاعتمادها على مكونات نباتية تقليدية، في ظل تنامي الاهتمام بخيارات العناية الطبيعية.

تطور في قطاع الصناعات التجميلية

من جانبه، أكد المختص في تسويق منتجات التجميل سامر خليل، أن قطاع الصناعات التجميلية يشهد نمواً متواصلاً في تطوير التركيبات وتحسين جودة المنتجات، مع ازدياد التركيز على المستحضرات التي تجمع بين الفعالية والمواصفات الفنية، موضحاً أن المعارض المتخصصة تسهم في تعزيز التواصل بين الشركات والمستهلكين، ورصد اتجاهات السوق بما يدعم تطوير المنتجات والاستجابة لاحتياجات المستخدمين.

وتختتم اليوم الأحد، فعاليات الدورة السادسة من المعرض المقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة 195 شركة من سوريا وسبع دول عربية وأجنبية هي تركيا، والنمسا، والبرازيل، والسعودية، ولبنان، والأردن، ومصر، وهي متخصصة في مستحضرات التجميل والعطور، والعبوات البلاستيكية، وآلات التعبئة والتغليف، والخدمات المساندة.