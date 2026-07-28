برسيلو يوقع مع سفير كوريا الجنوبية اتفاقية ترخيص مجاني لعرض برامج مدبلجة

photo 2026 07 28 15 12 38 برسيلو يوقع مع سفير كوريا الجنوبية اتفاقية ترخيص مجاني لعرض برامج مدبلجة

دمشق-سانا

وقع مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو، اليوم الثلاثاء، مع سفير كوريا الجنوبية لدى سوريا غيوسوك جون، اتفاقية ترخيص مجاني مع مؤسسة البث الدولي الكوري “أريرانغ “.

وتتيح الاتفاقية عرض ثلاثة برامج كورية مدبلجة إلى اللغة العربية، بما يسهم في تنويع المحتوى الإعلامي وتعزيز التبادل الثقافي.

وكان برسيلو بحث في 31 آذار الماضي مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي، بما يسهم في تطوير عمل الهيئة، ودورها في تقديم خطاب إعلامي وطني يمثّل تطلّعات السوريين.

جلسة عمل في وزارة الداخلية لبحث تعزيز الأمن وتطوير أداء الأجهزة الأمنية في حلب
“مفاتيح دمشق” فيلم وثائقي عن معركة ردع العدوان في دار الأوبرا بدمشق
مراعاة العمل الهندسي المتطور في مرحلة إعادة الإعمار واستخدام الكودات العالمية… أهم محاور ملتقى اليوم العالمي للسلامة 2025
محافظ السويداء يبحث مع هيئة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمي تطوير العمل الإحصائي
بدء حملة لإزالة الأنقاض في ناحية عقيربات وعدة تجمعات سكانية بريف حماة الشرقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك