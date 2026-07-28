برسيلو يوقع مع سفير كوريا الجنوبية اتفاقية ترخيص مجاني لعرض برامج مدبلجة

دمشق-سانا

وقع مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو، اليوم الثلاثاء، مع سفير كوريا الجنوبية لدى سوريا غيوسوك جون، اتفاقية ترخيص مجاني مع مؤسسة البث الدولي الكوري “أريرانغ “.

وتتيح الاتفاقية عرض ثلاثة برامج كورية مدبلجة إلى اللغة العربية، بما يسهم في تنويع المحتوى الإعلامي وتعزيز التبادل الثقافي.

وكان برسيلو بحث في 31 آذار الماضي مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي، بما يسهم في تطوير عمل الهيئة، ودورها في تقديم خطاب إعلامي وطني يمثّل تطلّعات السوريين.