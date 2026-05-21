بين 15 و20 بالمئة.. المؤسسة العامة لنقل الركاب توضح معايير تعديل تعرفة ‏النقل الجديدة

دمشق-سانا
أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطان، أن تعديل التعرفة المحددة للركوب بزيادة تراوحت بين 15 و20 بالمئة، جاء بعد دراسة متكاملة استندت إلى معايير أسعار المحروقات ووعورة الخط، ومساره بالكيلومترات، ونسبة تبديل وصيانة المركبات.
وأكد قطان، لـ سانا اليوم الخميس، أنه كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت، تُعدل التعرفة بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة كلٍّ من الراكب والسائق، مبيناً أن نسبة الزيادة في التعرفة تحدد بحسب نسبة ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب المعايير المرتبطة بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مثل أسعار قطع التبديل والصيانة، وكذلك الأمر بالنسبة للمحروقات.
ولفت قطان إلى وجود مراقبين دائمين، على الخطوط وداخل كراجات وقوف الميكرو باصات وباصات النقل الداخلي التابعة للشركات الاستثمارية، وذلك لمتابعة مدى التزام الناقلين بالتعرفة المحددة، بموجب قرار التعرفة الصادر عن المحافظ.
وأشار إلى أن مديرية الدراسات في المؤسسة العامة لنقل الركاب تضع مقترح التعرفة، ثم يُعرض على لجنة مختصة في كل محافظة سورية، لدراسته واعتماده، قبل أن يصادق عليه المحافظ في كل محافظة على حدة.
تطبيق “محلولة” لمعالجة الشكوى بدمشق
وأشار إلى أنه جرى في محافظة دمشق تفعيل تطبيق متكامل لتقديم الشكاوى بمختلف أنواعها، بما فيها الشكاوى المتعلقة بواقع النقل، سواء ما يخص سوء الخدمة أو ارتفاع التعرفة أو غير ذلك، ويحمل التطبيق اسم “محلولة”، في إشارة إلى السعي لمعالجة جميع الشكاوى التي تواجه المواطنين، أما في بقية المحافظات فتجري حالياً إجراءات العمل على تفعيل تطبيقات مماثلة لتقديم الشكاوى.
وتعمل المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا، على تنظيم وتطوير قطاع النقل الداخلي، وتتولى إدارة وتحديث خدمات النقل داخل المدن، بما يشمل تشغيل الحافلات العامة، وتنظيم تعرفة الركوب، ومراقبة مختلف وسائل النقل المأجور.