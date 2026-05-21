بين 15 و20 بالمئة.. المؤسسة العامة لنقل الركاب توضح معايير تعديل تعرفة ‏النقل الجديدة

دمشق-سانا

أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطان، أن تعديل التعرفة ‏المحددة للركوب بزيادة تراوحت بين 15 و20 بالمئة، جاء بعد دراسة ‏متكاملة استندت إلى معايير أسعار المحروقات ووعورة الخط، ومساره ‏بالكيلومترات، ونسبة تبديل وصيانة المركبات.‏

وأكد قطان، لـ سانا اليوم الخميس، أنه كلما ارتفعت أسعار المحروقات أو ‏انخفضت، تُعدل التعرفة بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة كلٍّ من الراكب ‏والسائق، مبيناً أن نسبة الزيادة في التعرفة تحدد بحسب نسبة ارتفاع أسعار ‏المحروقات، إلى جانب المعايير المرتبطة بسعر صرف الليرة السورية مقابل ‏الدولار، مثل أسعار قطع التبديل والصيانة، وكذلك الأمر بالنسبة للمحروقات‎.‎

ولفت قطان إلى وجود مراقبين دائمين، على الخطوط وداخل كراجات وقوف ‏الميكرو باصات وباصات النقل الداخلي التابعة للشركات الاستثمارية، وذلك ‏لمتابعة مدى التزام الناقلين بالتعرفة المحددة، بموجب قرار التعرفة الصادر ‏عن المحافظ‎.‎

وأشار إلى أن مديرية الدراسات في المؤسسة العامة لنقل الركاب تضع ‏مقترح التعرفة، ثم يُعرض على لجنة مختصة في كل محافظة سورية، ‏لدراسته واعتماده، قبل أن يصادق عليه المحافظ في كل محافظة على حدة‎.‎

تطبيق “محلولة” لمعالجة الشكوى بدمشق

وأشار إلى أنه جرى في محافظة دمشق تفعيل تطبيق متكامل لتقديم الشكاوى ‏بمختلف أنواعها، بما فيها الشكاوى المتعلقة بواقع النقل، سواء ما يخص سوء ‏الخدمة أو ارتفاع التعرفة أو غير ذلك، ويحمل التطبيق اسم “محلولة”، في ‏إشارة إلى السعي لمعالجة جميع الشكاوى التي تواجه المواطنين، أما في بقية ‏المحافظات فتجري حالياً إجراءات العمل على تفعيل تطبيقات مماثلة لتقديم ‏الشكاوى‎.‎

وتعمل المؤسسة العامة لنقل الركاب في سوريا، على تنظيم وتطوير قطاع ‏النقل الداخلي، وتتولى إدارة وتحديث خدمات النقل داخل المدن، بما يشمل ‏تشغيل الحافلات العامة، وتنظيم تعرفة الركوب، ومراقبة مختلف وسائل النقل ‏المأجور‎.‎