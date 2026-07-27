وفاة شخص وإصابة آخرين بحوادث سير وحرائق في سوريا خلال 24 ساعة ‏

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دمشق-سانا‏
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توفي شخص وأصيب 24 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين ‏الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏
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وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 20 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 20 ‏آخرين، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمّنت مواقعها.‏

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وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين إلى تخفيف السرعة، والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات وسلامة المكابح وماسحات الزجاج، ‏وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، ولا سيما استخدام الهاتف المحمول.‏


‏كما أخمدت فرق الدفاع المدني 129 حريقاً اندلعت في منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار ومكبات نفايات وأسلاك كهربائية، ‏وعملت على تبريد مواقعها ومنع تجدد النيران فيها.‏
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ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى الامتناع عن إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر ‏والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما بالقرب من المحاصيل والأحراج، وتجنب حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏وعلى أطراف الطرق، وإزالتها بطرق آمنة.‏

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وأسفرت الحرائق عن إصابة أربعة مدنيين، قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المشافي، إضافة إلى وقوع أضرار وخسائر ‏مادية.‏

وكانت فرق الدفاع المدني قد استجابت، أمس الأول السبت لـ 25 حادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن تسجيل 35 حالة وفاة وإصابة 45 مدنياً، ولـ 129 حريقاً، نتج عنها إصابة مدني وأضرار مادية.

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