‏”ذاكرة الخريف”.. أمسية شعرية تستلهم موسم التأمل واستعادة الذكريات‏

دمشق-سانا‏

نظمت مديرية ثقافة دمشق في المركز الثقافي العربي بالعدوي اليوم الأحد، أمسية ‏شعرية بعنوان “ذاكرة الخريف”، بمشاركة ستة شعراء قدموا خلالها نصوصاً شكلت ‏مساحة للتعبير عن تجارب إبداعية مختلفة، التقت عند استلهام الخريف بوصفه ‏موسماً ‏للتأمل واستعادة الذكريات وتجدد المشاعر والأفكار.‏

الخريف.. فضاء لولادة الأمل

وأوضحت الشاعرة إيمان الصباغ لـ سانا أن الخريف يشكل بيئة ملهمة للكتابة ‏الشعرية، لما يحمله من أجواء تدفع الشاعر إلى التأمل وتجديد أفكاره وإحياء صوره ‏الإبداعية، فهو يستمد إلهامه من مختلف الفصول والأوقات، إلا أن للخريف ‏خصوصية ترتبط بالحنين والشوق واستعادة الذكريات.‏

وأضافت أن الخريف ليس نهايةً كما قد توحي صور تساقط الأوراق وما يرتبط بها ‏من مشاعر حزن، بل بداية جديدة تسبق عودة الخضرة والحياة، مؤكدة أن الأمل يمكن ‏أن يولد من رحم الألم والمعاناة، وأن الأشياء الجميلة تأتي دائماً عندما يمتلك الإنسان ‏القدرة على التجدد وصناعة التغيير.‏

المراكز الثقافية حاضنة للإبداع ‏

من جانبها، أكدت الشاعرة هناء داود أهمية المراكز الثقافية في دمشق ودورها في ‏احتضان الشعراء والكتاب المبدعين وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم نتاجهم الأدبي ‏والتواصل مع الجمهور، معتبرة أن الأدب والفنون يشكلان البذرة الأساسية لأي نهضة ‏فكرية وحضارية.‏

الشعر مرآة للإنسان وقضايا الوطن

وأشار الشاعر أحمد برهوم إلى أن الشعر يعبر عن المحيط الإنساني والاجتماعي عبر ‏الفصول الأربعة، ولكن للخريف معانٍ خاصة تتصل بخريف العمر والحنان والدفء ‏والتجمعات العائلية، لافتاً إلى الشتاء الذي يليه وما يحمله بدوره من جماليات ‏وخصوصية.‏

وقدمت قصائد الأمسية موضوعات وجدانية وغزلية، كما تناولت الوطن عامة ودمشق ‏خاصة، في محاولة لإضفاء أجواء من الدفء العاطفي، والتعبير عن موسم الشوق من ‏خلال الصور الشعرية واللغة الوجدانية.‏

وتأتي الأمسية في إطار الأنشطة الأدبية التي تنظمها مديرية الثقافة بدمشق في ‏مراكزها الثقافية، تأكيداً لدورها في تنشيط الحراك الفكري والأدبي، وفتح المنابر أمام ‏التجارب الشعرية المتنوعة، بما يسهم في صون الإبداع وتعزيز حضوره في الحياة ‏الثقافية والمجتمعية.‏