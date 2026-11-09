‏”ذاكرة الخريف”.. أمسية شعرية تستلهم موسم التأمل واستعادة الذكريات‏

دمشق-سانا
نظمت مديرية ثقافة دمشق في المركز الثقافي العربي بالعدوي اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان “ذاكرة الخريف”، بمشاركة ستة شعراء قدموا خلالها نصوصاً شكلت مساحة للتعبير عن تجارب إبداعية مختلفة، التقت عند استلهام الخريف بوصفه موسماً للتأمل واستعادة الذكريات وتجدد المشاعر والأفكار.
الخريف.. فضاء لولادة الأمل
وأوضحت الشاعرة إيمان الصباغ لـ سانا أن الخريف يشكل بيئة ملهمة للكتابة الشعرية، لما يحمله من أجواء تدفع الشاعر إلى التأمل وتجديد أفكاره وإحياء صوره الإبداعية، فهو يستمد إلهامه من مختلف الفصول والأوقات، إلا أن للخريف خصوصية ترتبط بالحنين والشوق واستعادة الذكريات.
وأضافت أن الخريف ليس نهايةً كما قد توحي صور تساقط الأوراق وما يرتبط بها من مشاعر حزن، بل بداية جديدة تسبق عودة الخضرة والحياة، مؤكدة أن الأمل يمكن أن يولد من رحم الألم والمعاناة، وأن الأشياء الجميلة تأتي دائماً عندما يمتلك الإنسان القدرة على التجدد وصناعة التغيير.
المراكز الثقافية حاضنة للإبداع
من جانبها، أكدت الشاعرة هناء داود أهمية المراكز الثقافية في دمشق ودورها في احتضان الشعراء والكتاب المبدعين وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم نتاجهم الأدبي والتواصل مع الجمهور، معتبرة أن الأدب والفنون يشكلان البذرة الأساسية لأي نهضة فكرية وحضارية.
الشعر مرآة للإنسان وقضايا الوطن
وأشار الشاعر أحمد برهوم إلى أن الشعر يعبر عن المحيط الإنساني والاجتماعي عبر الفصول الأربعة، ولكن للخريف معانٍ خاصة تتصل بخريف العمر والحنان والدفء والتجمعات العائلية، لافتاً إلى الشتاء الذي يليه وما يحمله بدوره من جماليات وخصوصية.
وقدمت قصائد الأمسية موضوعات وجدانية وغزلية، كما تناولت الوطن عامة ودمشق خاصة، في محاولة لإضفاء أجواء من الدفء العاطفي، والتعبير عن موسم الشوق من خلال الصور الشعرية واللغة الوجدانية.
وتأتي الأمسية في إطار الأنشطة الأدبية التي تنظمها مديرية الثقافة بدمشق في مراكزها الثقافية، تأكيداً لدورها في تنشيط الحراك الفكري والأدبي، وفتح المنابر أمام التجارب الشعرية المتنوعة، بما يسهم في صون الإبداع وتعزيز حضوره في الحياة الثقافية والمجتمعية.