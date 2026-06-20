مدير عام المؤسسة السورية للحبوب يتفقد مراكز الاستلام في الحسكة

الحسكة-سانا

تفقد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان عدداً من مراكز استلام الحبوب في محافظة الحسكة، وذلك خلال جولة اطلع خلالها على سير عمليات استلام وتسويق محصول القمح، ومتابعة واقع العمل للموسم الحالي.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم السبت، أن الجولة شملت صوامع الميلبية وصباح الخير، وخلال الجولة تابع العثمان آليات الاستلام والتنظيم المعتمدة في المراكز، ومدى جاهزيتها لاستقبال المحصول الوارد من المزارعين والفلاحين، لضمان سرعة إنجاز عمليات التوريد.

كما التقى العثمان عدداً من المزارعين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم المتعلقة بعمليات التسويق، وأبرز الصعوبات والمعوقات المطروحة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة عدد منها ميدانياً، والتوجيه إلى متابعة ما تبقى، بما يسهم في تسهيل عمليات التسليم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد العثمان استمرار المؤسسة في تطوير آليات العمل ومتابعة سير الموسم التسويقي ميدانياً، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمزارعين ودعم الإنتاج الزراعي.

وكانت المؤسسة السورية للحبوب استكملت استعداداتها اللوجستية والفنية اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في مختلف المحافظات، وأكدت أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين ورفع جاهزية مراكز الاستلام، لضمان نجاح موسم التسويق وتحقيق أفضل مستويات الأداء والخدمة.