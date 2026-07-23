وزارة السياحة تطلق معرض “HOTUREX Syria 2026” في حلب لتجهيزات الفنادق والضيافة

حلب-سانا

انطلقت اليوم الخميس في حلب فعاليات النسخة الأولى من معرض HOTUREX Syria 2026 لتجهيزات الفنادق والضيافة والسياحة، برعاية وزارة السياحة، وبمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة.

ويهدف المعرض الذي أقيم في فندق شيراتون حلب إلى عرض أحدث التقنيات والمستلزمات الفندقية، وتزويد المنشآت الخدمية بحلول متطورة تدعم مسار التعافي الاقتصادي في البلاد، ومواكبة النمو الاستثماري في المنطقة.

وأوضح مدير سياحة حلب حسان سويد لـ سانا، أن المعرض يأتي استكمالاً لبرامج الوزارة الموجهة للارتقاء بالمستوى الخدمي والفندقي، مشيراً إلى أن عرض أحدث التجهيزات أمام أصحاب المطاعم والفنادق يسهم في إعادة تأهيل المنشآت المتضررة ورفع سويتها التنافسية للتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.

من جانبه، بيّن نائب رئيس غرف سياحة المنطقة الشمالية وجيه حماش، أن المعرض يشكل بيئة لتأسيس شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى ربط مكاتب السياحة والسفر بالفنادق والشركات الموردة للتجهيزات، بما يدعم استدامة النشاط السياحي في المحافظة.

بدوره، لفت الحرفي عمار الرواس، إلى أن مشاركة الحرفيين في جناح التراث والمهن اليدوية تهدف إلى إبراز الهوية التراثية لحلب أمام السياح والزوار، من خلال عرض أعمال ترميم السجاد الأثري وصناعة النول واللوحات الجدارية، مشيداً باهتمام الجهات المعنية بدعم الصناعات التراثية والحفاظ عليها.

ويُعد معرض “HOTUREX Syria 2026” منصة تخصصية تجمع الموردين وصناع القرار والمستثمرين في قطاع الضيافة تحت سقف واحد، لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الفنادق والمنتجعات وتطوير جودة الخدمات السياحية في سوريا.