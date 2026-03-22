فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن شاب فُقد إثر غرقه في نهر العاصي بإدلب

إدلب-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري، التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب، عمليات البحث عن شاب فُقد إثر غرقه في نهر العاصي منذ يوم الإثنين الماضي.

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد أن فرق الإنقاذ تنفذ عمليات تمشيط واسعة يومياً على امتداد مجرى النهر وضفافه، في إطار جهودها لتحديد موقع المفقود، مشيرة إلى إنه تم الاستعانة اليوم بطائرة مسيّرة (درون) للمساهمة في توسيع نطاق البحث ورصد المواقع المحتملة.

وأشارت إلى أن الفرق تواجه صعوبات كبيرة، أبرزها شدة وسرعة جريان المياه، وانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى عكارة المياه وانعدام الرؤية داخلها، فضلاً عن وجود الأشجار والعوائق ضمن مجرى النهر، ما يحدّ من حركة الغطاسين ويعقّد عمليات البحث، مؤكدة أنه رغم هذه التحديات، تواصل الفرق عملياتها بشكل متواصل، للعثور على المفقود.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بإدلب، استجابت لبلاغ الإثنين الماضي عن فقدان شاب من قرية حوير العيس في ريف حلب الجنوبي، إثر غرقه في نهر العاصي، وتوجهت الفرق إلى الموقع، منفذة عمليات بحث مكثفة في مجرى النهر، دون العثور عليه حتى الآن.