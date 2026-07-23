محافظ السويداء يشكّل لجنة لتمثيل أبناء العشائر وتنظيم قنوات التواصل مع الجهات الرسمية

السويداء-سانا



أصدر محافظ السويداء مصطفى البكور قراراً بتشكيل لجنة ممثلة لأبناء عشائر السويداء تضم عشرة أعضاء، في خطوة تهدف إلى تنظيم قنوات التواصل مع الجهات الرسمية، وتعزيز التنسيق بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في متابعة القضايا والمطالب ذات الاهتمام المشترك ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.



وينص القرار الذي نشره المكتب الصحفي في محافظة السويداء على أن تتولى اللجنة تمثيل أبناء العشائر في التواصل مع محافظ السويداء والجهات العامة والمختصة، واستقبال الطلبات والمقترحات وتنظيمها ورفعها إلى الجهات المعنية، إلى جانب متابعة القضايا الخدمية والاجتماعية، ونقل الاحتياجات والمطالب، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أبناء العشائر والمؤسسات الرسمية، بما يحافظ على وحدة المجتمع ويخدم المصلحة العامة.



وبحسب القرار، يقتصر عمل اللجنة على مهام التواصل والتنسيق والمتابعة، دون أن يترتب على تشكيلها أي صلاحيات تنفيذية أو التزامات تتجاوز هذا الإطار، كما نص على إلغاء أي قرارات أو تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.



ويأتي القرار في ظل جهود تبذلها محافظة السويداء لتنظيم آليات التواصل بين المكونات الاجتماعية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في توحيد قنوات نقل المطالب والاحتياجات، وتعزيز الشراكة المجتمعية في معالجة القضايا الخدمية والتنموية.